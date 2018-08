Sociedad

'LA NOCHE BLANCA'

23 actos para celebrar la Noche Blanca bilbaína

AGENCIAS | REDACCIÓN

15/06/2016

Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, con la ría como vertebradora, desde las 20:30 de la tarde, hasta las 02:00 de la madrugada.

La Noche Blanca de Bilbao, que tendrá lugar el próximo sábado, 18 de junio, acogerá un programa cultural variado con espectáculos de música, teatro, danza y humor, que van desde representaciones de Shakespeare hasta la llegada a la villa de seres mitológicos como los Basajaun, Mari o las Lamias.

Con un total de 23 actividades, 'La Noche Blanca", que se ha consolidado en los últimos años, busca animar la llegada del verano y celebrar el 716 aniversario de la fundación de la villa.

Las actividades. que comenzarán a las 20:30 horas de la tarde y se prolongarán hasta las 02:00 horas de la madrugada, se celebrarán en museos y distintos espacios culturales y de ocio de la ciudad, con la ría como vertebradora.

PROGRAMA:

01 BILBAO CANTA Y SUENA

Bilbao abre su Noche Blanca en el Casco Viejo con canciones vascas y música de tradición botxera de la mano de tres formaciones musicales que nos anuncian que llegó la gran noche de Bilbao, la del aniversario de su fundación, la de la bienvenida al verano.

Lugar: Pórtico de la Catedral de Santiago

Pases:

• 20:30-21:30 h.: Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao (Directora: Amagoia Loroño).

• 22:00-23:10 h.: Coro de niños de la Coral de Bilbao (Director: José Luis Ormazabal) y Coro Euskeria de la Coral de Bilbao (Director: Urko Sangroniz).

• 23:30-00:30 h.: Coral San Antonio de Iralabarri (Directora: Maite Zugazaga).

02 GAU BELTZA

Los seres mitológicos de Euskal Herria (Mari, Basajaun, Lamia, Herensuge...) salen de sus rincones y llegan a Bilbao a celebrar la Noche Blanca en Euskal Museoa en compañía del prehistórico Mikeldi. Allí podremos escuchar sus narraciones y fábulas y conocer las historias más ancestrales de Vasconia.

Lugar: Euskal Museoa

Pases: 22:00; 22:45; 23:30; 00:15; 01:00 h.

03 HISTORIAS DE UN PUENTE

El Puente del Arenal te contará las historias que quieras; sólo tienes que recrear imágenes y espacios propios y lo puedes hacer con tus manos. Por una vez el Puente del Arenal no estará a merced de la Ría. Tú marcarás su imagen.

Lugar: Puente del Arenal

04 EZAGUTU BILBAO!

¿Conoces Bilbao? Cada cual puede responder esta pregunta participando en un juego interactivo que se propone y esquivando las imágenes de edificios y/o paisajes que no sean de la Villa.

Lugar: Muelle Ripa

05 SWING, SWING, SWING

Bailar Swing en la calle está de moda. Y si no lo está, en Bilbao creamos y recreamos moda. Esta vez organizamos una movida con los amigos y las amigas para bailar en plena calle. Una velada con clases abiertas para todo aquel que quiera bailar. Mirar no está prohibido.

Lugar: Kiosko del Arenal

Velada a cargo de Reunión Big Band y Swing Up.

06 BILBAO, HIRI BATEN SINFONIA

Bilbao puede ser nuestra sinfonía. Cuenta para ello con todos los requisitos: movimientos, tiempos y estructuras diferentes, gran variedad de intérpretes que siguen las pautas de una coral, solistas de voz clara y expresiva que nos ofrecen piezas breves y otras más largas... Por todo esto y mucho más amamos Bilbao, la ciudad de tamaño humano, la que se recorre en un día... Bilbao, nuestro espacio vital compartido.

Lugar: Ayuntamiento de Bilbao

Música en directo a cargo de la orquesta Behotsik (Director: Igor Giménez).

Pases: 22:30; 23:15; 00:00; 00:45 h.

07 SAREAK JOSTEN

Cuatro arañas luminosas invaden el paseo. Aún siguen casi enredadas en su telaraña…. No dejan de tejer redes, en este caso amigables, en Bilbao, siguiendo la ruta de nuestra Ría. Tienen un tamaño respetable para ser arañas, pero es que Bilbao ya conoce una aún mayor.

Lugar: Paseo de Uribitarte

08 AZUL BILBAO

Trazado del camino que recorre la Ría hasta su desembocadura en el mar, una Ría prendida de luz azul. El Azul Bilbao. El azul del agua del Consorcio.

Lugar: Plaza de la Convivencia

09 LUX

Es un proyecto en el que la música y la iluminación trabajan de forma sincronizada para crear una instalación que activará los sentidos del espectador. Un espacio circular de 8 columnas por cuyo interior podremos transitar.

Lugar: Campa de los Ingleses

10 ZERO GRAVITY

COT, compañía de breakdance, parte de sus movimientos urbanos para abrir diferentes caminos hacia nuevos movimientos más contemporáneos.

Lugar: Edifico del Ensanche. Plaza del Ensanche, 11

Pases: 22:00; 23:00; 00:00; 01:00 h.

11 KILÓMETRO CERO. IRUDIAK

Una pantalla gigante instalada en la fachada del Edificio Ensanche, kilómetro cero de Gau Zuria, proyectará imágenes y fotografías de diferentes espacios de la Noche Blanca enviadas por el público. Podrás saber dónde está tu cuadrilla, quéespectáculo está desarrollándose en cada espacio de la Noche Blanca o lo que quieras conocer.

Lugar: Plaza del Ensanche, 11

12 HIRU LEIHO

Date un paseo virtual por el Palacio Foral para crear imágenes en esa magnífica fachada que podrás utilizar en las redes sociales. Se trata de una instalación participativa, que a través de una maqueta, permite interactuar con el edificio. Una imagen viral para el recuerdo.

Lugar: Palacio de la Diputación Foral. Gran Vía.

13 ¡ENCIENDE!

La visita a la Plaza Elíptica te sorprenderá con una instalación de lámparas en torno a la fuente: un colorido y hermoso ramo que ilumina el entorno y se refleja en los fosteritos. Es la invitación a un breve descanso en el itinerario que has escogido para disfrutar de la Noche Blanca.

Lugar: Plaza Moyúa

14 KABIAK

En Arriquibar nos toparemos con nidos de ave. Habrá que buscarlos entre suelo y los parterres. La plaza será esa noche la antesala de Gau Zuria-AZ dando paso al interior de Azkuna Zentroa. La instalación se acompañará de música ambiental.

Lugar: Plaza Arriquibar

15 ARTizarrak

Es el laboratorio de artes escénicas que se ha creado como punto de encuentro de artistas locales e internacionales. Tradición e innovación confluyen en esta propuesta de varios luceros que alumbrarán la noche.

Lugar: Azkuna Zentroa. Auditorio y Atrio

Pases:

• Auditorio (KALAKAN + DOBET GNAHORÉ) 21:15; 23:30 h.

• Atrio Organik Irrintzi: 20:30; 22:45 h. Lekord Sokak: 20:50; 23:05 h. Tio Teronen Semeak: 21:45 h. Izaro: 22:20; 00:15 h.

16 ¡A VUELTAS CON LOS HIPERREALISTAS!

La Noche Blanca se convertirá en un teatro andante de figuras hiperrealistas de carne y hueso. Esculturas que saldrán del Museo de Bellas Artes y que podrás encontrarte en cualquier esquina.

Lugar: Museo de Bellas Artes. Parque de Doña Casilda

17 LAINO GUZTIEN GAINETIK

Un espacio inundado de globos de luz es lo que contemplarán quienes incorporen a su itinerario la Noche Blanca en la Plaza de Euskadi: globos flotantes que bailan al son de la música.

Lugar: Plaza Euskadi

18 LIGHTS & MUSIC

La música y la luz nacen y fluyen juntas en nuestra ciudad. Si algo ha caracterizado el viaje que Bilbao ha recorrido en su historia es la búsqueda de la luz, la apertura a nuevos mundos. Ahora podremos disfrutar de todo ese milagro visual junto con una experiencia musical única en los pilares de la Torre Iberdrola. Abrámonos a la luz y la música en la Noche Blanca de Bilbao.

Lugar: Torre Iberdrola

19 DANK

Estamos ante una danza creativa y participativa. Un escenario ad hoc en el atrio del Museo donde un DJ creará una atmósfera musical para que los y las visitantes bailen y con su movimiento interactúen con sus propias imágenes o avatares.

Lugar: Guggenheim Bilbao Museoa

20 BI ORMA EHUn ARGI

Una creación plástico-luminosa diseñada por los estudiantes de la UPV/EHU para la Noche Blanca. Un sugerente juego de relaciones y contrastes entre 2 paredes y 100 luces…

Lugar: Bizkaia Aretoa (UPV/EHU)

21 UNA NOCHE DE VERANO

Asistiremos a la representación en vivo y en directo de algunas escenas de las obras más famosas de Shakespeare: La tempestad, Hamlet, Mucho ruido y pocas nueces, Sueño de una noche de verano y Romeo y Julieta se harán tangibles en un claustro envuelto en la magia de la iluminación.

Lugar: Universidad de Deusto. Claustro

Pases: A partir de las 22:00 h.

22 ITSASARGIAK

Estamos ante una alineación de farolas de alumbrado público que se visten de colores para celebrar la Noche Blanca y que ni en Abandoibarra ni en la Ría pasarán desapercibidas.

Lugar: Paseo Abandoibarra

23 ¡EMOCIONA CAROLA!

Carola, la grúa de los astilleros Euskalduna, debe su nombre a aquella hermosa joven que cruzaba la Ría en bote desde Deusto para ir a trabajar. Los obreros hacían sonar las sirenas a su paso. Durante esta noche el público tendrá la posibilidad de revivir aquellos momentos.

Lugar: Museo Marítimo

Pases: 22:30; 23:30; 00:30 h.

ANIMACIÓN DE CALLE

A partir de las 20:30 h. los Gigantes de 'ACTÚA Produccions' y 'Los Naribol' nos sorprenderán en diferentes espacios de la ciudad.