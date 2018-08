Sociedad

CINE PARA CIEGOS

Con los ojos cerrados, a por la experiencia del cine para ciegos

Kristina Zorita | EITB.EUS

21/06/2016

Las tecnologías facilitan a los discapacitados visuales a acercarse al mundo del celuloide. Desde la ONCE me invitaron a que probara esas tecnologías y lo contara.

Ver con las palabras. Así tienen que ver cine y televisión las personas con discapacidad visual. Durante años cuando las personas ciegas se sentaban en una butaca de cine o en el sillón ante la tele dependían de que alguien les narrara lo que se veía en la pantalla. Con las consiguientes molestias: ?obligar? al compañero y que otro espectador no lo entendiera y les llamara la atención. Pero como dice la copla ?las ciencias adelantan ...? y las nuevas tecnologías se ponen del lado de los discapacitados visuales. Desde la ONCE me invitaron a que probara esas tecnologías y lo contara en el blog de cine ?Pantaila Handian? en EiTB.

Desde 2003, varias salas cuentan con el sistema ?Cine Accesible?. Es un proyecto de la empresa Navarra de Cine. Las personas con discapacidad visual reciben un aparato con cascos a su llegada a la sala. El aparato contiene una audio descripción de la película que les va ?narrando? lo que se ve en la pantalla. Los discapacitados auditivos también cuentan con una pantalla con subtítulos de colores para poder diferenciar a los personajes. Los Golem del Centro Azkuna de Bilbao y del Centro Comercial La Morea en Pamplona son los únicos que cuentan con una de estas salas. Pero yo quería vivir la experiencia en Donostia, como lo haría cualquier ciego donostiarra. Conocer para dar a conocer en este videoblog.

Para ello, tengo que bajar una aplicación llamada AudescMobile en mi móvil. Un móvil con conexión a internet. Se baja en cuestión de segundos. Luego abro el menú de las películas que cuentan con audio descripción ? incluida un clásico de 1942, ?Bambi?. Entre las películas audio descritas, una que todavía estaba en cartelera en los cines Antiguo Berri de SADE: ?El Olivo? de Icían Bollaín. Contenta porque además me gusta mucho el trabajo de esta directora, me dirigí al cine con mi móvil y cascos.

Para poder disfrutar esta historia de solidaridad intergeneracional como una persona ciega, me coloqué el antifaz. Una vez sentada en mi butaca y eso sí, después de activar la audio descripción ? los discapacitados visuales cuentan con teléfonos móviles que les van diciendo los pasos a seguir, yo tenía que mirar mi pequeña pantalla. Es curioso como en la audio descripción se mencionan las diferentes productoras que participaron en el rodaje de la película y sólo los actores principales en los títulos del comienzo. Se ?olvidan? de secundarios y elenco técnico.

Por lo demás, la audio-descripción explica casi exactamente la escena: cómo son los paisajes, cómo los personajes y el humor de los mismos. En la descripción de una escena se dice algo como ?de día en un olivar, un señor muy mayor deambula?. Incluso se nos cuenta las reacciones ?en el pasado, una niña se sube a un olivo, se agarra a una rama y llora?. Se facilita más información que en la propia película, por ejemplo, el grado de parentesco. La audio descripción deja espacio para que oigamos los diálogos de la película.

Y es que la audio descripción está totalmente sincronizada con el diálogo. Así paré el reproductor por accidente y ?perdí? parte de la descripción película pero pude recuperarla en la escena de la pantalla dándole a ?sincronizar?. Para ello, la aplicación me había pedido habilitar el micrófono del móvil. La sincronización es posible gracias al nuevo sistema de proyección, el DCP (Digital Cinema Package) que incluye la audio descripción en uno de los canales de sonido de la película.

He de confesar que enseguida me quite el antifaz. Quería saber ?qué? se perdía una persona con discapacidad visual. El sistema de audio descripción no permite a una persona ciega ?ver? los gestos de los actores ni los colores, que tanto cuidan algunos directores. Pero a veces la audio descripción contaba cómo eran los planos. Ha sido una experiencia totalmente recomendable. Además teniendo en cuenta que disfrute también con la película de Bollaín, una experiencia 10. Sólo me queda agradecer a la ONCE la oportunidad y a los Cine SADE su colaboración.