Sociedad

TRANSEXUALIDAD

Chrysallis EH dice que la guía no contempla la atención a las familias

Agencias | EITB.EUS

22/07/2016

La asociación Chrysallis Euskal Herria, que agrupa a familias de menores transexuales, dice que la Guía Integral de atención a transexuales garantiza atención sanitaria, pero no familiar.

La Asociación Chrysallis Euskal Herria, que agrupa a familias de menores transexuales, ha afirmado que la Guía Integral de atención a personas transexuales del Gobierno vasco, presentada este viernes, "garantiza una atención sanitaria desde el respeto a los menores" pero no contempla un Servicio de Atención a familias.

La asociación ha afirmado que valora "muy positivamente" la actitud del Departamento de Salud, con quien, han indicado, han mantenido un "diálogo fluido". Chrysallis Euskal Herria ha asegurado, a este respecto, que, tras "ceder cada una de las partes en diversos aspectos", se "ha alcanzado un documento de consenso", que creen "garantiza una atención sanitaria desde el respeto a los menores".

En materia de política familiar, la asociación ha recordado que solicitó la puesta en marcha de un Servicio de Atención a familias, que desde el Departamento de Política Social "no se ha contemplado", por lo que "en estos momentos, la atención se lleva a cabo familia a familia desde Chrysallis, no cuenta con ninguna ayuda".

La asociación ha indicado, por otro lado, que el Departamento de Educación solicitó a Chrysallis EH un documento sobre el que elaboró el protocolo que ahora presenta, por lo que "siendo la base un documento de Chrysallis, la atención a los menores en situación de transexualidad queda garantizada".

No obstante, según han dicho, el Departamento de Educación "quiso incluir en el título otras realidades como la de los menores con comportamiento de género no normativo, a los que en la introducción de la versión en castellano se llama 'travestis', 'drag queens'", pero el protocolo no incluye medidas de atención para ellos, por lo que resulta "confuso e incompleto".

Chrysallis Euskal Herria considera "imprescindible" establecer un Plan de Formación Integral del personal docente y no docente en los centros educativos donde hay menores en situación de transexualidad, cuestión que "no está siendo garantizada por el Gobierno vasco".

La asociación ha indicado, por último, que el Gobierno vasco "sigue sin hacerse cargo de las labores de visibilización de esta realidad, algo vital para que estos menores sean comprendidos y acompañados".