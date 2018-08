Sociedad

'iRRIEN LAGUNAK'

Laia, primer personaje de cómic interpretado por una niña transexual

Maider Beistegi | EITB.EUS

06/05/2016

La ikastola vizcaína San Nikolas de Getxo utilizará la publicación para trabajar en todas las aulas de primer ciclo de Primaria el tema de la transexualidad.

La transexualidad infantil aterriza en el tebeo. La revista infantil 'Irrien Lagunak', protagonizada por los personajes del entorno de Pirritx y Porrotx, ha publicado en su número de marzo el primer cómic en el que una niña con genitales masculinos se muestra desnuda delante de sus amigas.

El cómic se centra en Laia, una niña que nació con pene y que conoce en la piscina a Ane Pirata, el personaje principal de la historia. Una vez en el vestuario, Ane se sorprende al ver que su nueva amiga tiene pene. "De pronto te has quedado callada, Ane", dice Laia. "Me ha sorprendido verte el pene en la ducha y he pensado que eras un chico. Pero pronto me he dado cuenta de que estaba equivocada", admite Ane Pirata. "Sí, yo soy una chica. Una chica con pene", responde Laia.

"La publicación de este relato supone un paso importante en el proceso de visibilización de la transexualidad. Irrien Lagunak contribuye de esta forma a transmitir el mensaje de que existen niñas con pene y niños con vulva, una idea fundamental para que la realidad de los menores transexuales sea entendida", apuntan desde Chrysallis Euskal Herria.

El cómic constituye también una oportunidad para trabajar en las aulas el tema de la transexualidad. De hecho, la ikastola vizcaína San Nikolas de Getxo ha creado un pequeño libro que será leído en todas las aulas de primer ciclo de Primaria el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Posteriormente, cada día, un niño o una niña de la clase se lo llevará a casa para leerlo con su familia y generar así un diálogo sobre los hechos de diversidad también en todos los hogares.

San Nikolas forma parte de la Red Loratuz que agrupa a centros escolares que comprenden y acompañan la transexualidad.

Miles de descargas

Esta publicación se suma al material didáctico publicado por Chrysallis Euskal Herria y que se ha convertido en viral con más de 330.000 personas alcanzadas y 2.200 veces compartido.

Estas fichas, originalmente creadas en euskera y en castellano, están siendo traducidas al catalán, gallego, inglés, francés, italiano y alemán y en los próximos días sean reeditadas con algunos cambios derivados de las aportaciones recibidas desde diversas partes del mundo.