Sociedad

En 2015, al menos 1.127

Cada ocho horas, una mujer sufre una violación en el Estado

Agencias | Redacción

13/08/2016

Los datos oficiales indican que, desde 2009, al menos 1.200 mujeres son violadas cada año.

Más de un millar de mujeres son violadas cada año en España desde al menos 2009, cuando el Ministerio del Interior comenzó a desglosar la estadística de agresiones sexuales para acomodarse al criterio de la Unión Europea, una fecha desde la que se han registrado más de 8.200 agresiones sexuales con penetración, tres al día, una cada ocho horas.

Los datos oficiales, recogidos por Europa Press, indican que en 2009 se registraron 1.304 violaciones, en 2010 fueron 1.177 y en 2011 ascendieron a 1.513, la cifra más elevada de la serie estadística. Un año después se contaron 1.280 agresiones sexuales con penetración, que fueron 1.298 en 2013 y un total de 1.239 en el año 2014.

El año pasado se computaron al menos 1.127, según las cifras que proporcionó el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, durante la presentación del balance de criminalidad el pasado mes de febrero. En aquella comparecencia reconoció que este fenómeno "requiere un protocolo específico" y afirmó que su Departamento estaba "trabajando en ese ámbito".

Sin embargo, más allá de los protocolos sanitarios de actuación ante agresiones sexuales, no existen mapas de recursos o campañas nacionales.

"De cada seis violaciones, se denuncia una"

Según la presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas, Tina Alarcón, las cifras de los cuatro últimos días en Pamplona, como las cifras del Ministerio del Interior son sólo una pequeña parte de la realidad porque "de cada seis violaciones, se denuncia una".

Afirma que desde los años ochenta está pendiente la elaboración de protocolos y campañas contra las agresiones sexuales, pero es "una batalla que todavía no se ha ganado".

"Es muy grave. Doy cursos de prevención a adolescentes y me asombra la mentalidad de ciertos 'varoncitos' que agreden a sus compañeras como una afirmación de su masculinidad y en grupo, con el agravante de que agreden a un perfil de niña que quizá sea más libre que el resto de sus compañeras, con lo cual se creen en el derecho a hacerlo", comenta.

La educación, clave

"La única forma de erradicar este tipo de agresiones es insistir en escuelas, colegios, en la población preadolescente. Es seguir luchando por la igualdad, porque desde el momento en que te convierten en una cosa pueden hacer contigo lo que quieran. Y se nos sigue cosificando. Creo, de hecho, que hemos dado un paso atrás porque en los setenta e incluso a principios de los ochenta remitieron este tipo de delitos y están repuntando por esta cultura de la mujer objeto", afirma.

En la misma línea, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, cree que la solución pasa por la educación, por enseñar a los jóvenes que no es que los hombres tengan un deseo irrefrenable que no pueden remediar, sino que tienen que respetar la libertad de las mujeres y que cuando una mujer dice no, es un no, ni un tal vez ni un quizá. Un no. La solución no es educarnos a nosotras en que a determinadas horas hay que coger un taxi. Es enseñar a los jóvenes que no deben violar", afirma.

--------------------------------------------------------

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.

ra.

ra.