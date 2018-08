Sociedad

Convocada por el ayuntamiento

Suspendida la consulta sobre toros de San Sebastián

Agencias | Redacción

27/09/2016

Un juzgado de San Sebastián estima el recurso del delegado del Gobierno español y suspende la consulta por "no respetar la Ley de Bases de Régimen Local".

El Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián ha suspendido la celebración de la consulta sobre las corridas de toros que el Ayuntamiento donostiarra había convocado para el próximo 19 de febrero.

La Delegación del Gobierno español en el País Vasco, impulsora del recurso de la Abogacía del Estado, ha informado en un comunicado de que el Juzgado ha dado la razón a los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado y ha decidido suspender esta consulta, "al no respetar la Ley de Bases de Régimen Local".

El Ayuntamiento donostiarra convocó la consulta el pasado 14 de julio, tras haber recibido 9.000 firmas recabadas por el colectivo Donostia antitaurina Orain! para instar al consistorio a preguntar a los ciudadanos sobre esta cuestión. Precisamente, y en virtud de lo establecido en el reglamento de consultas de 2015, el consistorio decidió preguntar a la ciudadanía.

Se da la circustancia de que ese reglamento fue anulado por el TSJPV, aunque la ente municipal la recurrió y el Supremo aún no ha emitido sentencia firme.

Argumentos del juzgado



El juez no entra en la cuestión y se limita a aceptar que concurre el requisito denominado "periculum in mora" o "peligro de mora procesal", ya que "no resulta aventurado considerar que la sentencia firme dictada por este órgano jurisdiccional pudiera recaer en fecha posterior al del día señalado para la votación por la resolución impugnada".

Así, entiende que existe "riesgo de ausencia de sentencia firme antes del día señalado para la votación, que se incrementa notablemente para el caso de que la misma fuera apelada por cualquiera de las partes, teniendo en cuenta la inevitable duración del proceso contencioso-administrativo".

El juez no aprecia "perturbación grave para los intereses generales o de tercero que pudiera derivarse de la suspensión interesada por la demandante" y considera que no aplicarla podría "hacer perder su finalidad legítima al recurso" contra su celebración.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha considerado hoy "negativa" e "incoherente" la suspensión cautelar de la consulta sobre los toros que había convocado para el 19 de febrero y ha anunciado que "previsiblemente" la vía que utilizar ahora será la de pedir autorización al Gobierno central.

Urquijo: No se puede actuar 'al margen de la Ley'

El delegado del Gobierno español en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha criticado al Ayuntamiento por "obviar" la ley al convocar una consulta que "no podrá celebrarse hasta que se solvente el fondo de la cuestión"

Urquijo ha manifestado que el "único responsable" de este "despropósito" es el Ayuntamiento de San Sebastián que, con su reglamento de consultas anulado por los Tribunales, decidió continuar con una convocatoria "al margen de la Ley".

El delegado del Gobierno ha afirmado que lo importante es "centrar el debate para que no se desvirtúe". A su juicio, lo que aquí se dirime "no es quién está a favor o en contra de las corridas de toros sino si los representantes de los ciudadanos en cualquier institución respetan el Estado de Derecho todos los días o solo aquellos que les conviene".