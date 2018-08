Sociedad

Dos internos del CIE de Madrid se fugan un día antes de su deportación

agencias | redacción

04/11/2016

Uno de ellos ha aparecido en la estación de Atocha y ha sido devuelto al centro. El otro fugado sigue en paraderos desconocido.

Uno de los dos internos que se fugaron ayer por la tarde del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del barrio madrileño de Aluche ha aparecido esta madrugada deambulando en los vagones de un tren en la estación de Atocha y ha sido devuelto al centro, han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Sobre las 02:00 horas de este viernes la Policía ha recibido una llamada de los servicios de seguridad de Cercanías alertando de que había una persona no autorizada deambulando por los vagones de un tren en Atocha. Al llegar al lugar de los hechos, la Policía ha encontrado a un varón y ha comprobado que se trataba de uno de los dos hombres fugados del CIE de Aluche. Como pesaba sobre el una orden de búsqueda y detención le han vuelto a llevar al CIE.

El otro varón fugado sigue en paradero desconocido.

Sobre las 20:00 horas de este jueves, dos internos del CIE de Aluche se fugaron tras saltar la valla que rodea el edificio, ubicado en la Avenida de los Poblados, entre los distritos de Latina y Carabanchel.

Según han informado fuentes policiales conocedoras del dispositivo de búsqueda, los dos internos son de nacionalidad argelina e iban a ser deportados a su país este viernes. La fuga se ha producido sobre las 20:00 horas, durante el horario en el que los internos pueden realizar actividades de esparcimiento.

Agentes de la Policía Nacional han iniciado la búsqueda de los dos internos, cuya fuga se produce un día después de que 26 diputados de las cuatro principales fuerzas políticas (PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos) visitaran el centro.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también accedió este pasado miércoles a las instalaciones del CIE de Aluche, donde declaró que esta institución "no está preparada" y reclamó su cierre.

El pasado 18 de octubre, 39 internos del CIE de Aluche, la mayoría de nacionalidad argelina, se concentraron en la azotea del edificio, donde exigieron "libertad", y abandonaron la protesta 11 horas después sin que se produjeran mayores incidentes.

El CIE de Aluche ha vivido varias fugas de internos, la más reciente el pasado mes de agosto, cuando 17 personas se escaparon de esta pseudoprisión para indocumentados, con capacidad para 280 internos.

Los centros de internamiento son instalaciones no penitenciarias creadas a la luz de la Ley de Extranjería donde se retiene a los inmigrantes, ya sea por mera estancia irregular en España o por la comisión de algún delito, en tanto se tramita su expulsión del país.

Según datos de 2014 del Defensor del Pueblo, 7.340 personas fueron internadas en los centros y en el 47,54% de los casos no se llegó a ejecutar la expulsión, lo que ocurre cuando no se identifica el país del que procede el afectado, es de un Estado con el que España no tiene acuerdos de repatriación o la medida no se ajusta a derecho y el juez ordena la puesta en libertad.

