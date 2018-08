Sociedad

Vuelve el viernes negro: ¿Cuándo es el 'Black Friday'?

EITB.EUS

11/11/2016

Centenares de marcas y comercios lanzarán sus ofertas el 25 de noviembre. La cita con el consumo cumple 50 años en EE.UU.

Mid-season sales, Black Friday, Ciber Monday… Los anglicismos invaden los comercios y las tiendas online. Todos prometen descuentos irresistibles fuera de las tradicionales rebajas estacionales de invierno y verano. Y a finales de noviembre llega lo que ya se ha convertido en un clásico: el viernes negro o Black Friday. No es para menos, la cita con el consumo prenavideño cumple 50 años en Estados Unidos. Este año se celebra el 25 de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracias.

Aunque se trata de un hito con menos tradición en Euskal Herria (hasta hace tres años no comenzó a generalizarse), los consumidores más avezados ya tendrán la fecha marcada en rojo, y los no tan duchos, quizás habrán visto algún cartel o banner anunciador. De hecho, no son pocos los comercios online (Amazon, Ebay o Aliexpress, por citar algunos) que lanzan ofertas pre-Black Friday.

Sin embargo, "el premio gordo" llegará el próximo 25 de noviembre. Gigantes de comercio electrónico como los citados, grandes almacenes (El Corte Inglés, Carrefour, Decathlon…), cadenas de ropa (Inditex, Mango o H&M) o de tecnología (Mediamarkt, Worten o Canal PC) realizarán descuentos de hasta el 50%.

El pequeño comercio también decidió hace un par de años apuntarse al carro de esta tradición anglosajona, y en tiendas de Bilbao o Pamplona ya es una cita habitual.

Según un estudio elaborado por Facebook IQ junto a Ipsos, el 34% de las personas en el Estado español hicieron sus compras durante ese día en 2015.

