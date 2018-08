Sociedad

Agresiones sexuales

Un acusado por la violación de sanfermines, investigado en Sevilla

Agencias | Redacción

10/11/2016

La Policía ha estudiado su participación en una supuesta agresión sexual ocurrida en las inmediaciones de una base militar en Dos Hermanas, pero el juez ha archivado provisionalmente la denuncia.

La Policía ha estado investigando si uno de los implicados en la violación grupal cometida en los pasados sanfermines habría participado en otra agresión sexual ocurrida en las inmediaciones de la base militar de El Copero, en Dos Hermanas (Sevilla), en 2010.

En ese sentido, el juzgado de instrucción número 4 de Pamplona da cuenta, en un auto conocido hoy, de la ampliación del atestado abierto por la Policía Municipal de Pamplona por la violación grupal de sanfermines, al haberse recibido una comunicación sobre un posible asalto sexual cometido en Dos Hermanas.

Los hechos se conocieron a raíz del testimonio de un militar de la propia base de El Copero, que tras conocer el caso de sanfermines y reconocer al guardia civil detenido, recordó que seis años antes se encontró a una chica tirada en la calle, cerca de la base militar, que aseguraba que después de una noche de fiesta con varios chicos despertó sin recordar nada más, despojada de sus pertenencias y con dolores de cabeza y piernas.

La chica no quiso denunciar los hechos, pero el sargento comentó lo ocurrido en la base militar en la que en aquel momento estaba de servicio el guardia civil procesado por la violación de sanfermines, que según el sargento, se mostró especialmente interesado en lo que contaba aquella joven.

Basándose en ese testimonio, el juez de Pamplona abrió un procedimiento, para entre otras cosas, identificar y localizar a la joven. Ahora, ha decidido inhibirse a favor del juzgado de instrucción de Dos Hermanas, Sevilla, al que remitirá testimonio de lo actuado.

No obstante, en Dos Hermanas la denuncia está archivada provisionalmente, porque "era muy imprecisa y no se sabía ni quién era ni dónde estaba la víctima y además no estaba claro que los hechos pudieran ser un delito", han señalado fuentes jurídicas. Si a partir de ahora apareciera en la causa algún dato relevante, se volvería a abrir la investigación.