Sociedad

Fiestas de Navidad

Más de un millón de luces iluminarán Bilbao en Navidad

EiTB.EUS

01/12/2016

Como novedad, la más llamativa será la colocación de 14 grandes figuras de Olentzero en distintos puntos de la ciudad. Las calles se llenarán también de música y animación.

La iluminación simultánea de la ciudad, desde el propio edificio consistorial, ha supuesto el inicio de toda una batería de actividades que, hasta el 6 de enero, se van a suceder en Bilbao por Navidad.

Más de 1.200.000 LEDs iluminarán las calles y plazas de la ciudad. El horario de encendido será de domingo a jueves, entre las 18:00 y las 22:00 horas, y hasta las 23:00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo.

Este año, el plan recoge un ambicioso programa con más de 200 iniciativas entre las que destacan conciertos, exposiciones, actuaciones musicales y teatrales, mercados, animación callejera, la pista de patinaje, actividades para niños y niñas… y por supuesto, la tradicional Kalejira de Olentzero y Cabalgata de Reyes Magos.

Olentzero se multiplica

Varias son las novedades previstas para la navidad en Bilbao en la que se quiere apoyar fundamentalmente la actividad comercial y la vida en los barrios. La más llamativa será la colocación de 14 grandes figuras de Olentzero en distintos puntos de la Villa. Se trata de una iniciativa que busca hacer un guiño al comercio con el objetivo de incentivar las compras en las tiendas y establecimientos, y destacar el valor diferencial del comercio local.

Para ello, entre los días 12 de diciembre y 6 de enero, el Ayuntamiento de Bilbao colocará catorce figuras de Olentzero repartidas por doce zonas de la ciudad, bajo el eslogan “Alguien que conoces te espera en los comercios de Bilbao”.

Las figuras tendrán un saco para que los niños y las niñas puedan depositar en él sus peticiones y deseos. Estos Olentzeros estarán situados en zonas visibles de Bilbao Centro (Abando e Indautxu), Casco Viejo, Uribarri, Deusto, San Inazio, Santutxu, Txurdinaga, Otxarkoaga, Basurto, Zorrotza, Rekalde y Bilbao la Vieja.

Baile y animación de calle

Las calles de Bilbao se llenarán también de música y animación durante el fin de semana de los días 9 y 10 de diciembre, con el propósito de animar a la ciudadanía a salir a la calle, disfrutar del ambiente festivo y propiciar las compras navideñas en el comercio local.

En total se instalarán catorce carpas en Uribarri, Deusto, San Inazio, Santutxu, Txurdinaga, Otxarkoaga, Basurto, Zorrotza, Rekalde y Bilbao la Vieja que acogerán veintiséis conciertos durante la tarde del día 9 de diciembre y a lo largo de la mañana del sábado, 10 de diciembre. Las actuaciones correrán a cargo de los siguientes grupos musicales: Lowe, Undercovers, Mike Hammer & taxi drivers, Baster, The Idems, Mad Candys, Petit Comité, Pusherman, Peri, Los Jaimones, The Blues morning singers, La Mara, Still Covers, Jazz at Five, Lions Hearts, y High Felicity.

Ampliación de horario en hostelería

El Ayuntamiento ha decidido ampliar en dos horas el horario de cierre de locales de hostelería con motivo de fechas especialmente señaladas como es la época navideña.

Así, la extensión de horario será aplicable a todos los locales de hostelería, excepto a los establecimientos “diurnos” – que cuentan con un régimen de horario distinto- y a las terrazas, en las siguientes fechas:

- Puente de la Inmaculada, del 2 al 10 de diciembre.

- Navidades, del 15 de diciembre al 6 de enero.