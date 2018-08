Sociedad

Proponen que el carné por puntos incluya también a los ciclistas

Agencias | redacción

05/01/2017

La asociación RACE opina que 'no se puede tener sobre la vía pública vehículos a los que no se les aplique la normativa'.

El director de Seguridad Vial del RACE (Real Automóvil Club de España), Tomás Santa Cecilia, ha explicado que la propuesta de extender el carné por puntos a ciclistas y obligarles a la posesión de un seguro y de una matrícula, como medida para reducir la siniestralidad vial, tiene como objetivo "que las personas que conduzcan cualquier tipo de vehículo bajo los efectos del alcohol, de las drogas, saltándose la normativa, no respetando los pasos de peatones ni los semáforos o conduciendo hablando por el móvil, puedan ser objetos de sanción".

"Consideramos que cualquier vehículo que circule por la vía pública debe estar sujeto a unas mínimas normas y garantías de seguridad. Lo que valoramos es establecer un seguro obligatorio para ciclistas que garantice la seguridad de este conductor y del resto de usuarios; así como un censo de vehículos de bicicletas que tenga como objetivo disminuir los robos y facilitar la recuperación de la bicicleta en caso de robo o de hurto".

Asimismo, el director de Seguridad Vial ha subrayado que "no se puede tener sobre la vía pública vehículos a los que no se les aplique la normativa" y ha solicitado "unas mínimas garantías de seguridad para todos los usuarios que circulen".

'Los ciclistas son los atropellados'

El impulsor del carné por puntos, Ramón Ledesma, ha señalado que "esta medida no tiene cabida" ya que lo que hace es "desenfocar el problema de reducir la siniestralidad vial". "No creo que este tipo de medidas sirva para el propósito de reducir la siniestralidad; los ciclistas son los atropellados y no los que generan la mortalidad", ha apuntado.

En este sentido, el director técnico de la coordinadora ConBici, Manuel Martín, que tachó esta propuesta de "absolutamente lamentable", ha indicado que la implantación de esta propuesta "haría que casi nadie fuera en bicicleta".