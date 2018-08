Sociedad

El viento obliga a cancelar varios vuelos en el aeropuerto de Loiu

02/02/2017

Dos aviones de la compañía Vueling procedentes de Barcelona no han podido tomar tierra. También han sido cancelados los vuelos Sevilla-Bilbao y Bilbao-Sevilla de esta tarde.

Dos aviones de la compañía Vueling procedentes de Barcelona y que debían tomar tierra este jueves en el aeropuerto de Loiu, se han visto obligados a regresar al aeródromo de origen debido a las fuertes rachas de viento, que les han impedido aterrizar, según han informado a eitb.eus desde Vueling.

Los dos aviones de Vueling que han tenido que regresar Barcelona tenían que haber tomado tierra en Loiu a las 08:00 y las 09:00 horas de la mañana.

Vueling ha puesto a disposición de los pasajeros afectados autobuses desde Barcelona a Bilbao y viceversa.

La compañía ofrece también otras dos opciones: cambiar el vuelo o la devolución del importe del billete de avión.

Debido a los fuertes vientos que se esperan durante las próximas horas, el vuelo procedente de Sevilla tampoco podrá aterrizar esta tarde en el aeropuerto de Loiu, lo que en consecuencia obligará a cancelar el vuelo Bilbao-Sevilla, según informa Vueling.

La compañía explica que en ambos casos el avión hará escala en Madrid desde donde los pasajeros afectados podrán continúar su trayecto en autobús.

Aquellos afectados que no quieran desplazarse por carretera tendrán opción de cambiar su billete por otro vuelo o pedir la devolución del dinero.

Imágenes del intento de aterrizaje

Iñaki Gorostiza, uno de los pasajeros que viajaba en el segundo avión procedente de Barcelona, ha grabado con su teléfono móvil el momento del fallido aterrizaje en el aeropuerto de Loiu.

Según ha relatado a eitb.eus, antes de despegar el piloto informó a todos los pasajeros de los problemas que el viento estaba ocasionando en el aeropuerto de Loiu, pero que lo intentaría a pesar del temporal.

"Lo ha intentado, pero el aterrizaje ha sido imposible y hemos tenido que volver a Barcelona. El piloto nos ha comentado que nunca había visto ráfagas de viento tan fuertes", ha explicado.

Gorostiza ha señalado que no es la primera vez que viaja en un avión que no puede tomar tierra en Loiu debido al viento. "Me ha pasado varias veces y ya lo tengo asumido", ha indicado.

"La gente se lo ha tomado bastante bien, incluso con humor", ha añadido refiriéndose al resto de pasajeros.

Entre tanto, las previsiones meteorológicas prevén para este jueves en Euskadi una jornada muy ventosa. Las rachas de viento de componente sur superarán los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en áreas de montaña del oeste, donde de madrugada y primeras horas podrían superar los 110-120 km/h.