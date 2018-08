Sociedad

Denuncia de la Academia

Roban 30.000 euros en joyas en la gala de los Goya

Agencias | Redacción

07/02/2017

La caja con las joyas estaba en una habitación del hotel bajo llave a la que tenían acceso los encargados de vestuario.

La Policía española está investigando el robo de varias piezas de joyería valoradas en 30.000 euros sustraídas el pasado sábado de una habitación del hotel Marriott Auditorium de Madrid, donde se celebró la gala de los premios Goya.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han confirmado este robo del que informan hoy varios medios, mientras los investigadores están visionando las cámaras de seguridad del hotel, donde desapareció una caja con sortijas, pendientes, algunos relojes y gemelos que la joyería Suárez prestó para la gala.

Según la denuncia presentada por el jefe de seguridad del hotel y el jefe de producción de la 31 gala de los premios Goya, la caja con las joyas se encontraba en una de las habitaciones del hotel donde se depositaban otros elementos empleados en la ceremonia, por lo que numerosas personas entraron y salieron de la misma.

De hecho, no fue hasta el lunes -la gala se celebró el sábado por la noche- cuando los operarios se percataron del robo, toda vez que comenzaron a organizar la devolución a las marcas de joyería que habían prestado piezas para los presentadores o invitados de los premios de la Academia de Cine.

Las joyas que han desaparecido, según ha explicado a EFE un portavoz de la Academia de Cine, se encontraban en la habitación que habían dispuesto para los encargados de vestuario y que ésta estaba bajo llave. La cerradura no estaba forzada.



Lo sustraído eran las piezas cedidas por la joyería Suárez para que las lucieran en la gala presentadores y otros invitados escogidos, y que no habían sido elegidas por ninguno de ellos.



La policía, han añadido, se centra ahora en investigar cómo accedieron a la habitación el o los ladrones, que no se llevaron nada más que la caja en la que estaban las joyas.