Sociedad

Medidas de seguridad

Bilbao instalará alarmas acústicas de marcha atrás en las barredoras

Agencias | Redacción

17/02/2017

La medida ha sido anunciada un mes después del atropello mortal sufrido por una mujer de 67 años en Deusto.

El Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado este viernes que implementará alarmas acústicas en todas las máquinas barredoras, aunque dos de los tres modelos que utiliza el servicio municipal de limpieza no estén obligadas por ley.

La medida ha sido anunciada después de que el pasado mes de enero una mujer de 67 años falleciera en el barrio de Deusto tras ser atropellada por una máquina barredora que no contaba con la alarma para la maniobra de marcha atrás.

Además, el Ayuntamiento de Bilbao ha destacado que también se van a implementar otras medidas de seguridad que no son obligatorias, “como las cámaras en la parte trasera para que el chófer vea lo que ocurre detrás".

No obstante, Ricardo Barkala, el concejal de Obras y Servicios ha explicado que aumentar las medidas de seguridad no significa que no vaya a haber accidentes, ya que las barredoras "conviven" en las aceras con los ciudadanos durante 62.000 horas al año, y "todos cometemos errores y despistes".

stes".