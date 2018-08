Sociedad

Autobús transfóbico

Hazte Oír pone interrogaciones para burlar la prohibición del juez

Agencias | Redacción

03/03/2017

La autocaravana, con el presidente de la plataforma al volante, ha sido paralizada al poco de comenzar su marcha por Cibeles por la Policía Municipal.

Con los lemas mínimamente cambiados, añadiendo unas interrogaciones, la plataforma ultracatólica Hazte Oír ha presentado la autocaravana con la que pretende seguir con su campaña contra la transexualidad.

El propio presidente de la plataforma, Ignacio Arsuaga, ha conducido el vehículo desde la A-1 hasta Cibeles, donde ha sido paralizado por un agente de la Policía Municipal de Madrid. El Policía lleva un documento con la ordenanza de Publicidad para determinar si el nuevo vehículo incumple esta normativa municipal.

Arsuaga ya ha advertido de que si esto se producía y le volvían a inmovilizar la autocaravana, se querellaría contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, al considerar que va contra su derecho constitucional de libertad de expresión.

Hazte Oír reivindica su derecho a la libertad de expresión

La autocaravana, también de color naranja, muestra este lema: 'No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. Infórmate con el libro que no quieren que leas. ¿Los niños tienen pene? ¿Las niñas tienen vulva?'. De este modo, se elimina el 'Que no te engañen' que acompañaba a 'Los niños tienen pene' y 'Las niñas tienen vulva', escritas a modo de afirmación.

Respecto al autobús inmovilizado, la asociación prevé instalar un vinilo que tapara el mensaje prohibido por el juez y seguirá circulando por Madrid y luego por Valencia, sumando otras ciudades durante un mes. Es previsible que fleten otro autobús.

"Hemos decidido salir con otro eslogan, con un signo de interrogación para poder ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión", ha dicho Arsuaga en la presentación del nuevo vehículo, al tiempo que ha dicho que "en absoluto" se están riendo del colectivo transexual.

"El objetivo fundamental de esta campaña es defender el derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia. Lo hacemos tratando de movilizar a la sociedad para concienciarla en esa realidad totalitaria que se nos ha impuesto", ha aseverado.

Por otro lado, ha adelantado que el día 12, a mediodía, se manifestarán por la libertad de expresión.