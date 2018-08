Sociedad

Gobierno Vasco

Los casos de bullying confirmados por Educación se duplicaron en 2016

eitb.eus

09/03/2017

En total se han confirmado 121 casos, prácticamente el doble que en el año anterior. Es en la ESO cuando se producen más casos.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha confirmado un total de 121 casos de acoso escolar, o 'bullying', durante el pasado curso, 2015-2016, lo que prácticamente duplica el número de casos del año anterior.

La consejera de Educación Cristina Uriarte, acompañada por la viceconsejera de Educación Maite Alonso y por el Jefe de la Inspección de Educación José Antonio Romero, ha presentado esta mañana la evolución que ha experimentado el acoso escolar durante el curso 2015-2016.

Según ha informado el Gobierno Vasco mediante una nota, las cifras constatan un fuerte incremento en el número de casos analizados, llegando casi a duplicar los del curso anterior.

En opinión de la Consejera de Educación, el incremento de los casos identificados como acoso no significa que cada vez se produzcan más actos violentos o de acoso, sino que la sociedad en general, y la comunidad educativa en particular han reducido su nivel de tolerancia: “¿Significa eso que ahora se producen más casos? Hemos identificado más casos, lo que no quiere decir que haya un aumento de acosos en los centros. Nosotros creemos que no. Seguramente todos… inspección, centros educativos, las propias familias y también el alumnado han variado su listón de aceptación. La acción que antes no se consideraba acoso, ahora puede ser considerada como tal. A lo que quizá hace unos años no se le daba la necesaria importancia, ahora sí se le da. Y así debe ser”.

Es en la ESO donde se produce el mayor número de casos, aunque también es significativo el número en la etapa final de la educación primaria.

Analizando los casos por casuísticas:

Agresión verbal, en el 43% de los casos; exclusión o marginación social, con el 25%; 16% de los casos corresponden a agresiones físicas; 11,6%, intimidación, chantaje o amenaza; 4% otra tipología de hechos y menos del 1% corresponde a acoso o abuso sexual, o a acoso sexista.

En el 23% de los casos han tenido que ver Internet, o las redes sociales. El ciberbullying es por "desgracia una realidad, ya no tan nueva, pero que sigue siendo protagonista entre las acciones confirmadas como acoso escolar", dice la nota.

Teléfono Zeuk Esan

Euskadi cuenta, desde hace cerca de siete años, con un teléfono de atención a la infancia y a la adolescencia. Es el teléfono ZEUK ESAN, el 116 111. Los últimos datos indican que cada vez se está utilizando más.

En dicho teléfono, un grupo de profesionales de la psicología escucha y ayuda a los menores que lo necesitan, y que quizá, no se atreven a contar su problema directamente.

Es una herramienta más que ofrece el Gobierno Vasco y que desde el Departamento de Educación se anima a los chicos y chicas que lo necesiten, que hagan uso de él.