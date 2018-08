Sociedad

Desalojados 60 vecinos de dos portales en Sestao por un incendio

12/03/2017

A esta hora continúa un retén trabajando en la zona. 32 vecinos no podrán volver hoy a sus casas, por lo que van a pasar la noche en el frontón municipal.

Alrededor de 60 vecinos de dos portales de la localidad vizcaína de Sestao han tenido que ser desalojados esta mañana, tras haberse declarado un incendio en una vivienda, según ha informado el Departamento de Seguridad. Los vecinos desalojados han sido trasladados a la residencia municipal, ha informado el Ayuntamiento de Sestao.

El fuego se ha originado pasadas las 10:00 horas de esta mañana en un inmueble ubicado en la Gran Vía José Antonio Agirre de Sestao.

Los bomberos y servicios de emergencia han trabajado durante horas en la extinción del fuego, que ha afectado a la parte alta del edificio donde se ha originado, por causas que se desconocen.

A las 13.30 horas, tres horas y media después de iniciarse el fuego, los bomberos tenían controlado el incendio, aunque no sofocado. Hacia las 20:00 horas todavía quedaba un retén trabajando en el inmueble.

Como consecuencia del fuego, que ha sido de dimensiones "importantes", según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, no se han registrado heridos entre los vecinos; no obstante, dos bomberos han resultado heridos por quemaduras en las manos durante las tareas de extinción, si bien su estado no reviste gravedad.

32 vecinos no podrán volver hoy

Un técnico de emergencias del Gobierno Vasco ha estado coordinando la atención a las personas desalojadas ha informado de que 32 vecinos del inmueble afectado van a pasar la noche en el frontón de Las Llanas ante la imposibilidad de regresar a sus viviendas.

La Cruz Roja de Bizkaia ha activado el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias que ha preparado avituallamiento para los vecinos desalojados, así como ha habilitado 50 camas y ha preparado ropa de abrigo en el frontón de esa localidad.

La Ertzaintza ha iniciado una investigación para aclarar las causas del incendio. Asimismo, Seguridad ha explicado que la calle Gran Vía de Sestao permanece acordonada a la altura del portal donde ha ocurrido el incendio y también en la calle trasera del edificio, para evitar el riesgo de posibles desprendimientos ya que el inmueble ha sufrido importantes daños por el fuego.

A sofocar el fuego han acudido bomberos de 4 parques de la Diputación de Bizkaia (Urioste, Artaza, Derio y Basauri), y en total, se han movilizado 30 efectivos (24 bomberos, 4 cabos, el sargento y el jefe de guardia) y 11 vehículos (3 autoescaleras, 6 bombas, una cisterna y un vehículo con equipos de autoprotección), de los parques de bomberos.

Imágenes del edificio incendiado. Fotos de Ruben Saez @rubentxo

Sestaoko sutean, dotazio asko lanean, sartzeko eta irtetzeko bidean askatu, ez hurbildu lekura, Zerbitzutik emandako instrukzioak jarraitu pic.twitter.com/t8SxGKZ9uL ? Bomberos Bizkaia (@BomberosBizkaia) 12 de marzo de 2017

En un comunicado, el Ayuntamiento de Sestao ha afirmado que el equipo de Gobierno está "atendiendo a las familias y conociendo su situación personal para intentar darles una solución", aunque "de momento se les está trasladando a la residencia municipal".

Otros dos incendios

A lo largo de la mañana se han producido otros dos incendios: uno en Pasaia, donde ha sido necesario desalojar tres inmuebles y otro en Lekeitio, donde ha ardido la cocina de un piso, pero no ha sido tan grave como los anteriores.