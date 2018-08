Sociedad

El origen del incendio de Sestao se conocerá en los próximos días

13/03/2017

40 personas han pasado la noche en el Frontón Municipal de Las Llanas. Hoy buscarán realojarlos en alojamientos de la comarca.

El Ayuntamiento de Sestao (Bizkaia) ha solicitado "prudencia hasta conocer el informe de los bomberos que se recibirá en los próximos días", para poder esclarecer el origen del espectacular incendio desatado ayer, domingo, en un edificio de viviendas de la calle Gran Vía.

El fuego fue de dimensiones "importantes", según el Departamento vasco de Seguridad, pero no se registraron heridos entre los vecinos; no obstante, dos bomberos resultaron heridos por quemaduras en las manos durante las tareas de extinción, si bien su estado no reviste gravedad.

Por otra parte, el Ayuntamiento, junto con Cruz Roja Bizkaia y la DYA, han realizado las labores pertinentes para el realojo en el Frontón Municipal de Las Llanas de 40 de las personas afectadas por el incendio.

Según el Consistorio, se trata de una medida de carácter "urgente y temporal" a la espera de que este lunes acudan a los servicios sociales para estudiar sus casos. El resto de afectados han pasado la noche en casa de familiares y amigos.

Tras realizar las primeras gestiones con el hotel del municipio, y conocer que no había habitaciones disponibles para alojar a los afectados, el Ayuntamiento decidió habilitar el Frontón, siguiendo el protocolo municipal para casos de emergencia, para que estas personas pasaran la noche.

Esta instalación cuenta con sistema de calefacción, duchas y cafetería, por lo que cumple con los requisitos establecidos para este tipo de sucesos. En coordinación con los diferentes servicios de emergencia se ha valorado como medida prioritaria la centralización de toda la ayuda existente.

Las personas afectadas han recibido ayuda psicológica y se ha puesto a su disposición cena, desayuno, ropa de baño, ropa para vestir y juguetes para los menores. A partir de hoy, una vez que los afectados hablen con el Departamento de Acción Social, se buscará su realojo en alojamientos de la comarca.

Por otro lado, los servicios técnicos realizaron ayer una primera valoración de los daños sufridos por el edificio y habrá que esperar a sus informes para conocer el estado del inmueble.

Imágenes del edificio incendiado. Fotos de Ruben Saez @rubentxo

60 personas desalojadas

Alrededor de 60 vecinos de dos portales de la localidad vizcaína de fueron desalojados, tras haberse declarado un incendio en una vivienda, según el Departamento de Seguridad.

El fuego se originó pasadas las 10:00 horas de la mañana del domingo en un inmueble ubicado en la Gran Vía José Antonio Agirre de Sestao.

Los bomberos y servicios de emergencia trabajaron durante horas en la extinción del fuego, que afectó a la parte alta del edificio donde se originó, por causas que se desconocen.

A las 13.30 horas, tres horas y media después de iniciarse el fuego, los bomberos tenían controlado el incendio, aunque no sofocado. Hacia las 20:00 horas todavía quedaba un retén trabajando en el inmueble.

