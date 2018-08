Sociedad

PASAIA Y SAN SEBASTIÁN

Centenares de personas participan en la marcha contra el racismo

AGENCIAS | REDACCIÓN

19/03/2017

La movilización se ha llevado a cabo entre Trintxerpe y San Sebastián para reclamar 'el derecho de asilo y el acogimiento efectivo de la población refugiada'.

Unas 800 personas han tomado parte este domingo en la XXI Marcha contra el Racismo, organizada por SOS Racismo, Medicus Mundi Gipuzkoa y la Coordinadora de ONGD de Euskadi, entre Trintxerpe, en Pasaia, y Donostia-San Sebastián, para reclamar "el derecho de asilo y el acogimiento efectivo de la población refugiada".

En un comunicado, los organizadores han recordado que esta movilización ha sido apoyada por 57 organizaciones y colectivos sociales. Además, y por octavo año consecutivo, el alumnado de Gráfica Publicitaria del IES Usandizaga ha participado nuevamente con la campaña de comunicación, así como en la puesta en escena de la Marcha que se ha desarrollado bajo el lema 'Soluzioak (Soluciones): derecho de asilo y acogimiento efectivo'.

Las mismas fuentes han señalado que "la Unión Europea es un espacio que dispone de medios técnicos y materiales suficientes para acoger cantidades superiores a las que ha acogido y en mejores condiciones", pero para ello "requiere otro tipo de política".

En este sentido, han denunciado que "la política que se ha impuesto en el Consejo y en la Comisión Europea, porque no es suficientemente solidaria con las necesidades realmente existentes, porque banaliza los derechos de las personas potenciales solicitantes de asilo, porque no cumple con los acuerdos internacionales suscritos, porque no cumple con lo acordado por la propia Unión y porque mira hacia otro lado ante los miles de muertos que provoca".