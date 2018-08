La bahía donostiarra deslumbra desde el espacio

La Bahía de la Concha de San Sebastián, con su peculiar forma, luce espectacular incluso desde el espacio. Testigo directo de ello es el astronauta francés Thomas Pesquet (Rouen, 1978), que no ha dudado retratarla desde la Estación Espacial Internacional (ESA).

Pesquet, que se encuentra en la estación en una misión de seis meses, es muy activo en Twitter y acostumbra a compartir con los usuarios instantáneas de diversas partes del planeta observadas desde el espacio.

El 23 de marzo fue el turno de la capital guipuzcoana. Pesquet compartió la imagen con el comentario "En la costa vasca: San Sebastián y su bahía de la Concha" al que añadió el hashtag #euskalherria.



Au détour de la côte basque: Saint-Sébastien et sa baie de la Concha #euskalherria



On the Basque coast: San Sebastián, its bay and island pic.twitter.com/zN0Awdpia8