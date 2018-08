Donostiako badia espaziotik, liluragarri

Donostia eta Kontxako badia, bere forma berezia agerian duela, ikusgarri ikusten da espaziotik. Horren lekuko zuzena da Thomas Pesquet Frantziako astronauta (Rouen, 1978), eta edertasuna denekin partekatzeko asmoarekin, argazkia atera dio Nazioarteko Espazio Estaziotik.

Pesquet sei hilabeteko misioan dago estazioan, eta Twitterren duen kontuan ia egunero eskegitzen ditu espaziotik munduko txoko ezberdinei egindako irudiak.

Atzo Donostiaren txanda izan zen. Pesquetek honako mezua bota zuen sare sozialean, argazkiaren argigarri: "Euskal kostaldean: Donostia eta bere Kontxako badia". Iruzkinari #euskalherria etiketa erantsi zion.



Au détour de la côte basque: Saint-Sébastien et sa baie de la Concha #euskalherria



On the Basque coast: San Sebastián, its bay and island pic.twitter.com/zN0Awdpia8