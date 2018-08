Sociedad

Absuelto el acusado de la muerte de un hombre en Burlada en 2014

Agencias | Redacción

26/05/2017

La víctima se golpeó la cabeza tras recibir un golpe en la cabeza. La jueza considera que no hay pruebas suficientes para acreditar que el acusado fue autor de la agresión.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona/Iruña ha absuelto a un acusado de la muerte en agosto de 2014 en Burlada de un hombre que, debido a un puñetazo recibido en la cara, se cayó al suelo y se golpeó la cabeza, lo que provocó su posterior fallecimiento.

En la sentencia, que puede ser recurrida, la jueza señala que "no existe prueba suficiente y eficaz que permita acreditar que el acusado fue autor de la agresión y por tanto del delito de omisión de socorro".

El fallo recoge que "no ha quedado acreditado" que el acusado iniciara el 16 de agosto la pelea con la víctima en la calle Mayor de Burlada, en el transcurso de la cual "le propinara un fuerte puñetazo haciéndole caer al suelo y golpearse fuertemente en la cabeza, ni que se aprovechara de que estaba influenciado por el alcohol para agredirle".

La jueza considera probado que la víctima se introdujo en una pelea que se desarrollaba entre muchas personas. No obstante, señala que no encuentra pruebas suficientes contra la presunción de inocencia del acusado. En este sentido, la sentencia alude a las "claras contradicciones" de las declaraciones que han mantenido en la causa los testigos, lo que no permite darles credibilidad.

Mientras unos testigos sostuvieron que el agresor fue "una persona alta delgada vistiendo una sudadera roja o a rayas", ninguno de los restantes señalaron al acusado como la persona que agredió al fallecido y lo que confirmaron varios de ellos fue que el fallecido ya tuvo una pelea previa en el bar y que estaba agresivo por lo que lo sacaron del bar.

El acusado ha negado reiteradamente haber pegado puñetazo alguno dicho día y ha sostenido que ni siquiera había estado ni en la pelea ni en el lugar, sino que se encontraba en su domicilio con su familia y unos amigos.

