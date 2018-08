Sociedad

Zarraluqui (UPN) a María Solana: 'Es usted muy agraciada físicamente'

01/06/2017

El parlamentario se ha referido de esa manera a la consejera de Educación, lo que ha provocado el enfado de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E.

Los grupos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han registrado hoy en el Parlamento foral una propuesta de declaración institucional en la que se reclama que se repudie al parlamentario de UPN Luis Zarraluqui por las afirmaciones hechas hoy en el pleno de la cámara sobre la consejera María Solana.

En el debate del pleno parlamentario, Zarraluqui ha dicho a la portavoz del Gobierno y consejera de Educación: "Me encanta hablar con usted, me cae usted bien y además le diría que incluso es usted muy agraciada físicamente con lo cual no tengo ningún problema en ese sentido".

El cuatripartito considera que esas afirmaciones son "consecuencia de una visión androcéntrica y machista del mundo" y que "desgraciadamente todavía existen hombres que se consideran legitimados para valorar en público el cuerpo de las mujeres, y a juzgarlas a ellas y a sus actuaciones en función de dicha valoración".

Los grupos piden, en consecuencia, que el Parlamento repruebe a Zarraluqui "por las palabras con las que se dirigió a la portavoz del Gobierno" y que rechace "actitudes como las mencionadas, que en nada contribuyen a la igualdad de género que las instituciones públicas deben impulsar".