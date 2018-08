Sociedad

'El suelo es lava', el nuevo juego viral de las redes sociales

07/06/2017

Tras el 'Harlem Shake', el 'Ice bucket challenge' o el 'Mannequin challenge', este año llega el 'The floor is lava' (El suelo es lava), el juego que se está haciendo viral en las redes sociales y que apunta a convertirse en la nueva moda pasajera virtual.

El juego consiste en que una persona, con cámara en mano, le dice a otra "el suelo es lava" y, a partir de ese momento, tiene cinco segundos para subirse a alguna altura y protegerse de la "lava".

Este nuevo "desafío" o juego no tiene nada de nuevo, de hecho hay gran cantidad de vídeos de hace años subidos a Youtube, donde se puede ver a gente jugando a subirse a las alturas ante la amenaza del suelo fundido.

No obstante, este año algunas personas influyentes en Instagram, como Kevin Freshwater, están elevando este simple juego a viral. En apenas una semana, el vídeo de Freshwater sobre 'The floor is lava' ha sido visto más de 85 millones de veces.

No es la primera vez que ocurre, no ha pasado tanto tiempo desde el baile desenfrenado del 'Harlem Shake' de 2013, el superviralizado 'Ice bucket challenge' o el desafío de los baldes de agua helada (para ayudar a los enfermos de ELA) de 2014 o el 'Mannequin challenge' (donde todas las personas que aparecen en la secuencia permanecen sin moverse) de 2016.