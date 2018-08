Sociedad

San Sebastián

Los forenses del caso del Antiguo discrepan en sus interpretaciones

Agencias | Redacción

09/06/2017

Los representantes del Instituto de Medicina Legal consideran 'probable' la hipótesis del accidente, mientras que el perito de la acusación cree 'posible' la opción del homicidio.

El jefe del servicio de patología forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, Luis Miguel Querejeta, ha afirmado este viernes que "no hay evidencias" de homicidio en el fallecimiento en diciembre de 2011 de un niño de 13 años por una cuchillada en el barrio del Antiguo de San Sebastián.

Los médicos forenses han declarado en la quinta jornada del juicio con jurado que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el padre del menor, quien niega ser el autor de la muerte de su hijo, que atribuye a un accidente ocurrido cuando el menor intentaba abrir una hucha con un cuchillo.

El padre se enfrenta a una petición de 18 años por parte de la Fiscalía por un delito de asesinato y de veinte por parte de la acusación, que ejerce la madre del fallecido y exesposa del imputado.

Así las cosas, Querejeta ha considerado que, "a día de hoy" la hipótesis "más probable" es la accidental, es decir, que el menor falleciese como consecuencia de clavarse un cuchillo en el pecho cuando intentaba abrir con él una hucha, sin descartar tampoco, el suicidio.

Para el forense, "no es probable", aunque tampoco "excluyente", que el padre del menor le clavara el cuchillo como defienden la acusación particular y el ministerio fiscal, ya que no se advierte "movimiento instintivo de defensa" en el cuerpo de Julen, que "tenía capacidad" de moverse pese a la herida, ni "tampoco un movimiento de torsión".

Por el contrario, el médico forense Paco Etxeberria cree "posible" la hipótesis del homicidio en este caso y considera "muy raro" el suicidio y "poco probable" un accidente.

La declaración de este facultativo, que ha comparecido como perito de la acusación, contradice la tesis anteriormente expuestas por Querejeta.

Etxeberria ha apuntado que, según su "interpretación", la muerte del menor pudo haber sido suicidio, pero cree que es "muy raro", y ha señalado que es "imposible" que sufriera un accidente al intentar abrir una hucha con un cuchillo. No obstante, ha destacado que "no hay nada que se oponga" a la posibilidad de homicidio, es decir, que "es posible" que su padre le clavara el arma blanca.