Sociedad

En la cala de Benirrás

Dan por controlado el fuego de Ibiza tras 72 horas de caos

Redacción

25/08/2010

Los vecinos podrán regresar a sus casas, 72 horas después de que el fuego comenzara.

La comisión técnica creada para analizar la evolución del incendio en la cala ibicenca de Benirrás ha dado por controlado esta tarde el fuego, de modo que los vecinos podrán regresar ya a sus casas.



Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente han señalado que el incendio se ha dado por controlado a las 18.00 horas de hoy, más de 72 horas después de que se originara, pues se ha comprobado que no hay avances de las llamas en los diferentes focos.



No obstante, los medios y el personal del Ibanat desplazado a la cala continuará en la zona al menos hasta el domingo para refrescar la zona y asegurarse de que no hay posibilidad de que el fuego se reactive. Los técnicos calculan que el fuego no podrá darse por extinguido antes de la semana que viene.