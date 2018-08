Sociedad

3.000 alumnos se examinan en las pruebas de 'Baxoa'

15/06/2017

Solo dos materias pueden realizarse en euskera. Una concentración en Angelu denunciará la 'imposición del francés' en las pruebas.

Desde hoy y hasta el 22 de junio, unos 3.000 alumnos de Iparralde se examinarán en las pruebas de acceso a la universidad o Baccalauréat ('Baxoa', en euskera).

Las pruebas comenzarán este jueves con el examen de filosofía, que deberán realizar en francés. Solo dos materias pueden realizarse en euskera: matemática e historia. Precisamente, una concentración convocada por el movimiento de estudiantes y la federación de ikastolas de Iparralde Seaska denunciará la "imposición del francés". La cita será a las 12:30 horas en el liceo Saint-Anne de Angelu.

Bihar hasiko dute Etxepareko ikasleek frantsesez inposatzen zaien Baxoa. Elkarretaratzea 12:15etan Angeluko Saint-Anne Lizeoan. pic.twitter.com/JzKz1y6nRJ — Aitzina Antolakundea (@Aitzinagazte) 14 de junio de 2017

La directora del liceo Bernat Etxepare, Helen Xarriton, ha rebatido el argumento del gobierno francés para no realizar las pruebas en euskera. "Dicen que no hay profesores que puedan corregir en euskera, pero eso no es verdad, hay un listado de correctores", explica.

Pruebas adecuadas y medidas de control



El gobierno galo cuenta con pruebas adecuadas para alumnos con alguna discapacidad, así como para aquellos que están hospitalizados o presos. Según datos del ministerio, en Iparralde hay 7.000 discapacitados, 137 presos y 16 hospitalizados.

Asimismo, el ejecutivo ha desplegado fuertes medidas de control para evitar fraudes. Así, se colocarán detectores de teléfonos móviles, dispositivos que están totalmente prohibidos durante las pruebas. Además, prevé sanciones de hasta 9.000 euros y penas de cárcel de tres años para aquellos que suplanten la identidad o den a conocer las preguntas de los exámenes.

Los resultados estarán disponibles el 5 de julio.