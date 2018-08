Sociedad

Leptospirosis

Los análisis en la ría de Bilbao dan negativo en la bacteria infecciosa

eitb.eus | redacción

05/07/2017

Así lo acaba de confirmar el alcalde Juan María Aburto, tras el análisis de la ría en cuatro puntos distintos.

El alcalde de Bilbao Juan María Aburto ha confirmado que los análisis encargados sobre la calidad del agua de la ría, realizados en 4 puntos distintos, han dado negativo en leptospira, la bacteria con la que se infectaron hasta 5 participantes del triatlón del 20 de mayo.

No se aclara, por tanto, el origen de aquella infección.

Descartada la Leptospira, ya que el resultado ha dado negativo en los cuatro puntos estudiados, y tras comprobar que los otros dos parámetros concluyen que la ría no es zona de baño, el alcalde ha anunciado la inminente reunión con el Consorcio de Aguas para que sea esta institución la que siga efectuando los pertinentes análisis y poder compartir los resultados.

Con todo esto, "desde el Ayuntamiento, no vamos a poner carteles, socorristas, ni horarios de baño a lo largo de la Ría al paso por nuestra ciudad; no eran necesarios antes y siguen sin serlo, pero ello no es óbice para que se hayan realizado y se sigan realizando actividades".

Además de los análisis, ya se está trabajando para la elaboración de un protocolo de usos y gestión en la Ría.

Aburto ha reiterado la firme y decidida apuesta del Ayuntamiento de Bilbao por la tía y por la actividad en la misma, confirmando que es hábil para usos náuticos de actividades marítimas de superficie. “Es decir, -ha puntualizado- los barcos turísticos, las pruebas en piraguas o traineras… podrán seguir haciéndose como hasta ahora”.

Para el caso de actividades lúdico-deportivas que impliquen un contacto mínimo con el agua, y puesto que no es apta para el baño, el alcalde ha anunciado que ya se está trabajando para tener un protocolo de usos, normas, autorizaciones y recomendaciones para que los propios promotores las hagan públicas y extensibles a los posibles usuarios.