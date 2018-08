Sociedad

La acusación pide 4 años de cárcel para los procesados del caso Cabacas

09/07/2017

Les acusa de homicidio imprudente, y además de la pena de cárcel, solicita una inhabilitación de seis años y que no se acerquen a los padres de Iñigo Cabacas.

La acusación particular del caso Cabacas solicita cuatro años de cárcel para los tres ertzainas procesados, bajo la acusación de homicidio imprudente. Además, pide seis años de inhabilitación y la prohibición de acercarse a los padres de Iñigo Cabacas.

Iñigo Cabacas falleció el 9 de abril de 2012 después de recibir en la cabeza el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza en unos incidentes registrados tras un encuentro entre el Athletic y el Schalke 04 alemán.

Según la acusación, la distancia entre los agentes que dispararon y los ciudadanos que se encontraban en la zona no era la "apropiada". Además, los abogados de la familia han denunciado que hubo más irregularidas. No en vano, argumentan que no existe ningún documento que acredite el material que emplearon los ertzainas. Asimismo, exponen que las armas fueron limpiadas tras la actuación, hecho que entorpeció la investigación.

Por consiguiente, la acusación considera que los tres agentes procesados tuvieron responsabilidad en la muerte de Cabacas.

En diciembre de 2016, la jueza del caso decidió prolongar la instrucción seis meses más. La Fiscalía de Bizkaia, por su parte, pidió archivar el caso en mayo, tras concluir que no hay manera de saber quién lanzó la pelota de goma que acabó con la vida del aficionado del Athletic.

