Sociedad

Ley antitabaco

Los hosteleros vascos piden tres meses para que la Ley esté vigente

Redaccion

09/09/2010

Afirman que no están a favor del consumo de tabaco, pero se quejan de que le Gobierno intente corregir hábitos "a base de decretos".

Los hosteleros vascos han pedido un plazo de tres meses para que la Ley antitabaco esté vigente en Euskadi, con el objetivo de "divulgarla y explicarla".

El secretario general de la Federación de Hosteleros, Ángel Gago, se ha mostrado confiado en que, durante el trámite parlamentario, los diferentes grupos tengan en cuenta las alegaciones a la modificación legislativa que la Federación ya ha hecho llegar a todos ellos.

Gago ha dejado claro que los hosteleros no están a favor del consumo de tabaco, pero se ha quejado de que se intenten corregir hábitos a base de decretos y de la celeridad con la que se pretende que entre en vigor la prohibición de fumar en establecimientos hoteleros cuando, a su juicio, durante años no se ha hecho nada para reducir el consumo.

Además, ha precisado que la prohibición de fumar en locales hosteleros no nace de la Unión Europea, y ha mostrado la preocupación de su colectivo en torno a las consecuencias que esta medida pueda tener para los vecinos y para la propia economía de las pymes y microempresas del sector.

Gago también ha subrayado que "no debería ser lógico" que la CAV tenga una norma diferente a nivel de prohibición que el resto del Estado, y ha hecho hincapié en que la infracción debe ser responsabilidad de quien la comete, no de los hosteleros. Del mismo modo, ha recalcado que el sistema de vigilancia de la norma ha de ser institucional, y no recaer en los empresarios del sector.