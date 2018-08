Sociedad

Atropello

Al menos 13 muertos y un centenar de heridos en el atentado de Barcelona

Agencias | Redacción

17/08/2017

El Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado perpetrado a través de una nota difundida por la agencia de noticias Amaq.

Al menos trece personas han muerto y un centenar han resultado heridas, 15 de las cuales están en estado grave, al ser atropelladas por una furgoneta mientras paseaban este jueves por la tarde por las Ramblas de Barcelona, según ha confirmado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Lo ha dicho en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat (acompañado del vicepresidente, Oriol Junqueras, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau) tras presidir un gabinete de crisis convocado tras el suceso.

También ha señalado que la cooperación entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad ha sido máxima y "no ha habido ningún error". Ha detallado que ahora la prioridad es "restablecer la normalidad, porque es la mejor manera de plantar cara" a los terroristas.

Puigdemont también ha señalado que Catalunya es una "tierra de paz: lo ha sido siempre, lo queremos seguir siendo y lo seremos".

Carles Puigdemont, durante su comparecencia. Foto: EFE

Por su parte, en declaraciones a los periodistas el conseller de Interior, Joaquim Forn, ha remarcado que existen "indicios muy claros" de que se ha tratado de un atentado terrorista.

El conseller ha indicado que el dispositivo policial se centra ahora en buscar a los autores del atentado, por lo que ha insistido en la recomendación de que los barceloneses permanezcan en sus casas y no se acerquen a la zona de Plaza de Cataluña y las Ramblas, donde se ha producido el ataque.

La policía catalana y los equipos de emergencias sanitarias han desplegado un amplio dispositivo en esta zona, en el centro turístico de la capital catalana, frecuentada a diario por miles de turistas, y que ha quedado acordonada.

La Policía ha tomado el centro de la ciudad. Foto: EFE

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que están tratando lo sucedido como un atentado terrorista y han activado el protocolo previsto para ese tipo de situaciones.

Se confirma atentado terrorista. Se ha activado el protocolo para estos casos. — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017

Sobre las 17.00 horas de la tarde, en la Rambla de la capital catalana, una furgoneta de color blanco ha embestido a la multitud de ciudadanos, muchos de ellos turistas, que en ese momento paseaban por la que es una de las principales arterias de la ciudad. El conductor el vehículo lo ha abandonado a la altura de la estación de metro de Liceo y ha huido a pie y continúa sin ser localizado, según han detallado fuentes policiales.

Estado Islámico reivindica el atentado

El Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado perpetrado este jueves en Barcelona, a través de una nota difundida por la agencia de noticias Amaq.

En la nota, recogida por el portal de seguimiento de información terrorista SITE, Estado Islámico identifica a los autores del ataque como "soldados del califato", un término con el que se refiere a los miembros de la organización.

La Policía abate a una persona y detiene a otras dos



Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas por su supuesta relación con el atentado terrorista perpetrado hoy en Barcelona, si bien su vinculación concreta con el atentado no ha sido determinada.

Además, la Policía ha abatido a una tercera persona en Sant Just Desvern (Barcelona) tras un enfrentamiento a tiros con la policía catalana después de saltarse un control de seguridad, en el que dos agentes han resultado atropellados. No obstante, no estaría relacionado con el atentado.

S egún han confirmdo fuentes oficiales, el conductor ha arrollado a una sargento y le ha roto el fémur: "El agente de su lado ha repelido la agresión y ha acabado con la muerte del conductor, que es un nacional y no tiene antecedentes".

Amplio dispositivo de los Mossos d'Esquadra. Foto: EFE

Vinculan el atentado con la explosión de una casa en Alcanar (Tarragona)



El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha vinculado el atentado terrorista en La Rambla de Barcelona con la explosión que tuvo lugar el miércoles por la noche de una vivienda en Alcanar (Tarragona), en el que murió una persona y otras siete resultaron heridas.



En rueda de prensa, ha asegurado que el atentado en la capital catalana pretendía matar al máximo de personas, y pese a no poder entrar en detalles, ha añadido que algunos elementos de la investigación les llevan a conectar "de forma clara y con pocas dudas" este hecho con lo sucedido en Alcanar.



El suceso de Alcanar tuvo lugar a las 23.17 horas del miércoles en una vivienda de la urbanización Montecarlo, que se derrumbó a causa de la deflagración y en cuyo interior se encontraban dos personas: el fallecido --que está pendiente de identificación-- y un hombre, rescatado del interior con heridas graves y trasladado al hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona).



Según Trapero, la vinculación entre ambas cuestiones también les ha permitido detener a dos personas "directamente implicadas" en el atentado de Barcelona (un marroquí y un melillense), pero ha dejado claro que ninguna de ellas era el conductor de la furgoneta que ha arrollado a un centenar de personas.

Trapero ha detallado que el detenido de origen marroquí ha sido detenido en Ripoll (Girona) y el español en Alcanar (Tarragona), y que ambos están relacionados con el atentado pero ninguno de ellos ha sido el autor directo.

Por el contrario, el autor ha huido de la zona y no se ha localizado, y, según varias personas que le han visto bajarse de la furgoneta tras arrollar a un centenar de viandantes, no iba visiblemente armado: "Nos fiamos de los testigos". Los mismos testigos han destacado que el autor no ha hecho ningún tipo de grito ni proclama islámica, si bien Trapero no tiene "ninguna duda" de que se trata de un atentado terrorista.

Segunda furgoneta hallada en Vic

Una segunda furgoneta alquilada por las mismas personas que han alquilado la que ha protagonizado el atropello en La Rambla de Barcelona ha sido hallada en Vic (Barcelona).



Fuentes policiales han confirmado a Efe que los especialistas han podido comprobar que esa furgoneta no contiene explosivos y que no representa ningún peligro.

Declaraciones de Rajoy

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha transmitido el "cariño y solidaridad" a las víctimas del atentado de este jueves en Barcelona, y ha decretado luto oficial desde este jueves hasta el final del domingo.



Lo ha dicho en declaraciones en la Delegación del Gobierno en Catalunya tras una reunión sobre el atentado reivindicado por el Estado Islámico, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que también se han desplazado a Barcelona.

"Estamos unidos en el duelo y en la voluntad firme de vencer a quienes quieren arrebatar nuestros valores y nuestro modelo de vida", ha añadido el presidente del Gobierno.