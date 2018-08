Sociedad

Atentados en Cataluña

La Ertzaintza recuerda a todas sus unidades la situación de alerta 4

Agencias

18/08/2017

Los responsables de la Policía autonómica y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco piden a los agentes que extremen las medidas de seguridad.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y los máximos responsables de la Ertzaintza han realizando un "seguimiento continuo" de los atentados registrados en Cataluña y han remitido una comunicación a todas las unidades de la Policía autonómica, en la que recuerdan que "estamos en alerta 4" y que "se extremen las medidas de seguridad ya adoptadas".

Según ha informado el Departamento que dirige Estefanía Beltrán de Heredia, la consejera, el viceconsejero de Seguridad y los máximos responsables de la Ertzaintza se reunirán este viernes para "valorar la situación a raíz de las informaciones que se vayan recibiendo desde Barcelona".

“Medidas previstas”

Además, en declaraciones a Radio Euskadi, Beltrán de Heredia ha insistido en extremar las medidas de seguridad porque, "con tanto tiempo en un nivel de alerta elevado, la tendencia natural de cualquier persona es también a relajarlas". "Por eso, es importante volver a recordar, y hacerlo cada cierto tiempo, cuáles son esas medidas para adoptarlas", ha señalado.

Preguntada por el despliegue de efectivos de la Ertzaintza en las calles de Bilbao, tras el atentado en Barcelona, la consejera ha explicado que "son las medidas previstas".

"Ya el año pasado pusimos en marcha unas patrullas de respuesta inmediata, que son dotaciones específicas, para dar una respuesta rápida e inmediata en caso de atentado y otras situaciones que pudieran haber necesitado una actuación inmediata. Son medidas que se corresponden con un nivel de alerta cuatro", ha señalado.

En acciones terroristas como las llevadas a cabo en Cataluña "el objetivo es causar el mayor daño posible. Vemos cuáles son sus 'modus operandi' pero, sobre todo, no hay un objetivo específico. Por tanto, aunque en un momento determinado no haya una amenaza, un riesgo concreto sobre Euskadi, el riesgo es generalizado y tampoco escapamos a una situación de este tipo, aun no teniendo datos que nos hagan pensar que hay un riesgo concreto sobre Euskadi", ha concluido.