Atentados en Cataluña

Buscan al último miembro de la célula terrorista, que dan por desarticulada

Agencias | Redacción

19/08/2017

Los Mossos continúan buscando a Younes Abouyaaqoub, el presunto conductor de la furgoneta de Las Ramblas. Se cree que la célula estaba integrada por, al menos, doce terroristas.

Los Mossos d'Esquadra buscan a Younes Abouyaaqoub, el único miembro identificado de la célula terrorista que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) que aún no ha sido localizado, han informado fuentes de la investigación.

Los Mossos consideran que la célula estaba integrada al menos por doce terroristas, de los que cinco fueron abatidos por la Policía en Cambrils; cuatro detenidos, uno de ellos en Alcanar (Tarragona) y tres en Ripoll (Girona); dos fallecidos en la explosión de la casa de Alcanar el día 16 y uno, Younes Abouyaaqoub, que estaría huido.

Younes Abouyaaqoub es un marroquí de 23 años sobre el que pesa una orden de búsqueda y detención internacional.

Por su parte, el detenido en Alcanar es la persona que resultó herida la noche del pasado día 16 en la explosión de la casa de esa localidad en la que se encontraron un centenar de bombonas de butano y en la que los terroristas, supuestamente, preparaban los explosivos que iban a utilizar en los atentados.

El detenido fue ingresado tras la explosión en el Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa (Tarragona) y ayer mismo recibió el alta hospitalaria y fue conducido a las instalaciones policiales.

Los forenses trabajan asimismo para determinar que los dos muertos a consecuencia de esa explosión -un cadáver fue localizado el mismo día y ayer se encontraron entre los escombros nuevos restos biológicos- son dos terroristas ya identificados por los Mossos, que formarían también parte de la célula.

Aunque en principio se barajaba la posibilidad de que Moussa Oukabir, de 17 años y uno de los terroristas abatidos en Cambrils, era el conductor de la furgoneta que arrolló a los transeúntes en La Rambla y que mató a trece personas, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, explicó anoche que "cada vez tiene menos peso" esa hipótesis.

Desarticulada la célula terrorista

En este contexto, Juan Antonio Zoido, el ministro de Interior, ha dado este sábado por desarticulada la célula terrorista que ha atentado en Barcelona y Cambrils, causando 14 muertos y más de un centenar de heridos.

Zoido, que ha comparecido en Moncloa tras informar al presidente del Gobierno español del resultado de la reunión de la Mesa de Valoración de la alerta terrorista, ha explicado que todos los expertos asistentes a esta reunión han coincidido en que "prácticamente la célula ha quedado desarticulada", teniendo en cuenta los terroristas abatidos, los detenidos y los identificados contra los que se están practicando diligencias.

Los investigadores consideran que la célula estaba formada al menos por doce terroristas, de los que cinco fueron abatidos por la policía en Cambrils; cuatro detenidos, uno de ellos en Alcanar (Tarragona) y 3 en Ripoll (Girona); dos fallecidos en la explosión del día 16 y uno, Younes Abouyaaqoub, que estaría huido.

No obstante, Joaquim Forn, el conceller de Interior, ha considerado que "hasta que no se determine ni se detenga a todas las personas que integran la célula" no se puede dar por desarticulada por completo.

Asimismo, Forn ha explicado que los Mossos d'Esquadra están buscando a "dos o tres personas" relacionadas con los atentados por su presunta vinculación con los hechos.

Los Mossos provocarán explosiones controladas en la casa de Alcanar

Agentes de los Mossos d'Esquadra provocarán la mañana de este sábado explosiones controladas en la casa de Alcanar que se supone centro de operaciones de la célula terrorista responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), según ha informado la policía catalana.

Por el momento, se han desalojado 11 vecinos de la urbanización Montecarlo del municipio, después de conocerse la existencia de productos explosivos caseros descubiertos durante las tareas de desescombro.

La Policía investiga si el plan era que estos explosivos se mezclaran con el gas de las bombonas de butano para ser transportados en varias furgonetas --dos o tres-- para ocasionar una matanza aún mayor que la provocada en La Rambla con el atropello de viandantes.

Investigan si el imán de Ripoll puede ser el líder del grupo

Los Mossos están investigando si el imán de Ripoll (Girona), cuyo domicilio ha sido registrado este sábado de madrugada, puede haber actuado de líder del grupo en los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Según fuentes próximas al operativo, este individuo, de 45 años de edad, es un salafista radical y, por edad y perfil, podría haber actuado de líder del grupo terrorista, formado por 12 personas.

Los Mossos han registrado durante varias horas la madrugada de este sábado el piso del imán en Ripoll en busca de pistas y pruebas de ADN para saber si este podría ser uno de los muertos en la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona) del miércoles.

En Ripoll, la policía autonómica ha realizado hasta ahora un total de nueve registros a raíz de los atentados, donde residían algunos de los presuntos terroristas.