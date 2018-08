Sociedad

Granada

Juana Rivas, en libertad provisional: 'Me voy a mi casa con mis niños'

Agencias | Redacción

22/08/2017

El juez ha decretado libertad provisional para Juana Rivas, que huyó con sus dos hijos para no entregarlos al padre, condenado por malos tratos en 2009.

Un juzgado de guardia de Granada ha decretado la libertad provisional para Juana Rivas, que se había entregado hoy casi un mes después de incumplir la orden de devolver a sus dos hijos al padre de los niños, el italiano Francesco Arcuri, condenado en 2009 por un delito de violencia machista.

La Fiscalía había solicitado prisión provisional sin fianza para Juana Rivas.

A su salida de los juzgados de Granada, Juana Rivas ha declarado que "no me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y vamos a seguir peleando".

En declaraciones a los periodistas, Juana Rivas se ha felicitado por que en el juzgado se ha encontrado "un juez humano, un ser humano que me ha escuchado porque quería que escuchara lo que estaba pasando".