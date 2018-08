Sociedad

Los Mossos niegan haber ocultado información a la Policía y Guardia Civil

23/08/2017

Sindicatos de la Guardia Civil y Policía Nacional habían denunciado la "exclusión" sufrida en la investigación de los atentados e hicieron una relación directa con la cuestión independentista.

El portavoz de la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública en Cataluña (FEPOL), Valentín Anadón, considera "extraño" el comunicado conjunto de la Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el que denunciaban la "exclusión dolosa" de ambos cuerpos en la investigación de los atentados en Cataluña.

El sindicato mayoritario de los Mossos d'Escuadra cree incluso "miserable" que este asunto se relacione con el debate independentista.

En el comunicado del martes los sindicatos policiales hacen referencia a que la debilidad de las instituciones ha permitido a los responsables políticos de Cataluña "transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un Estado catalán autosuficiente". Palabras que el portavoz del sindicato de los Mossos d'Esquadra ha calificado de "miserables": "No hemos recibido ninguna orden política".

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Anadón ha manifestado que generar una "polémica artificial" que "no ha existido", haciendo referencia al comunicado, es de una "gran irresponsabilidad" por parte SUP y AUGC. "Deslucir lo que ha sido una actuación brillante por parte de los Mossos y además con la colaboración de los Cuerpos de Seguridad del Estado, entiendo que no es lo más oportuno en estos momentos", ha añadido.

En ese sentido se ha expresado también el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, quien ha asegurado que, desde el momento en el que se comprobó que uno de los heridos en la explosión de la vivienda de Alcanar (Tarragona) había alquilado una de las furgonetas relacionadas con el atentado de Barcelona, se compartió toda la información en una reunión en la que estaban presentes Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional.