Comienza el juicio de Fórum Filatélico, 11 años después de su intervención

18/09/2017

Unos cien afectados por la presunta estafa se han concentrado, antes del juicio, lanzando gritos como "nuestro dinero lo tienen los banqueros" y "el Tesoro nos robó".

Once años después de la intervención judicial de Fórum Filatélico, que tuvo lugar en mayo de 2006, la excúpula de la sociedad comparece este lunes, 18 de septiembre, ante la Audiencia Nacional en la primera sesión del juicio por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero; delitos por los que el que fuera presidente de Fórum, Francisco Briones, se enfrenta a una petición de condena de hasta 27 años de cárcel como "líder de una organización de marcado carácter presidencialista" que dejó un desfase patrimonial de 2.848 millones, como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Hasta 269.000 inversores se vieron afectados.

Anticorrupción extiende además su acusación a otras 29 personas. Para ellos, solicita penas de entre once y dieciséis años de prisión por participar de una actividad de captación masiva de fondos mediante contratos de inversión filatélica que ofrecían elevadas rentabilidades abonadas con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal.

Una treintena de acusados ha comenzado a desfilar por la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid), en la primera de las 38 sesiones inicialmente programadas, hasta el próximo 15 de diciembre.

Concentración de un centenar de afectados

Un centenar de afectados por la presunta estafa se han concentrado en la Audiencia Nacional antes del comienzo del juicio, para increpar a los acusados, al grito de "nuestro dinero lo tienen los banqueros" y "el Tesoro nos robó".

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha indicado, no obstante, que el Estado no tiene responsabilidad subsidiaria en la presunta estafa. De Guindos indicó, en declaraciones a la cadena COPE recogidas por Europa Press, que no se trataba de productos financieros, por lo que no estaban bajo la supervisión ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni del Banco de España.