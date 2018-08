Sociedad

Violencia machista

Basauri rechazará esta tarde la violación sufrida por una mujer

AGENCIAS | REDACCIÓN

10/10/2017

Una concentración, convocada para las 19:00 horas en la plaza de la iglesia de San Pedro, mostrará la repulsa de vecinos y Ayuntamiento ante ello y ante la agresión sufrida por otra mujer.

Noticias (1) Una mujer denuncia haber sido violada en las fiestas de Basauri

Basauri, representado por el Ayuntamiento y por cientos de vecinos, se va a concentrar este martes por la tarde, a las 19:00 horas, en la plaza de la iglesia de San Pedro, para mostrar su rechazo a la violación sufrida por una mujer este pasado fin de semana, primero de las fiestas de San Fausto, y a la agresión sexual sufrida por otra mujer, víctima de tocamientos.

La Ertzaintza investiga una denuncia por violación presentada por una mujer durante las fiestas patronales de Basauri, que se iniciaron el sábado, así como una segunda demanda planteada por otra mujer, que denunció ante los agentes haber sido objeto de "tocamientos" también en las fiestas de la localidad.

El Consejo de la Juventud de Euskadi ha mostrado hoy su solidaridad con ellas. En una nota, el Consejo de la Juventud de Euskadi ha expresado su solidaridad hacia las mujeres agredidas, y ha aplaudido su valentía por denunciar los hechos.

El Consejo ha señalado que "nada" justifica la violencia machista, que "no sucede porque las mujeres frecuenten lugares que no deberían ni porque salgan de fiesta ni por ningún otro motivo que las culpabilice. La culpa de la violencia machista no es de nadie más que de quien agrede", ha sostenido.

Tras considerar "inadmisible" la violencia machista que "aún tiene lugar de forma tan grave y dura en la juventud", ha indicado que "actuar contra ella es responsabilidad de toda la sociedad".

Nota del Ayuntamiento, ayer

Ante estas agresiones sexistas, el Ayuntamiento expresó ayer, lunes, su "más profundo rechazo". En una nota firmada por todos los grupos municipales, el Consistorio expresó su "compromiso para denunciar y combatir la violencia machista".

Al comunicado de repulsa se sumaron, además de los grupos municipales de PNV, PSE-EE, Basauri Bai, EH Bildu, PP y el edil no adscrito, las agrupaciones de mujeres que integran el Consejo de Igualdad y la comisión de fiestas Herriko Taldeak.

___________________________________

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.