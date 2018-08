Sociedad

Basauri se manifiesta contra las agresiones sexuales denunciadas en fiestas

Agencias | Redacción

10/10/2017

Una mujer ha denunciado haber sido violada la noche del sábado, mientras que otra ha interpuesto otra denuncia por haber sido víctima de tocamientos.

Unas 3.000 personas se han manifestado hoy en las calles de Basauri para condenar las dos agresiones sexuales perpetradas durante la noche del sábado en este municipio.

Mientras una mujer ha denunciado a la Ertzaintza haber sido violada durante estos festejos, otra ha interpuesto otra denuncia por haber sido víctima de tocamientos.

La marcha, que ha estado encabezada con una pancarta con el lema "Ez, ezetz da. Estamos hartas", ha partido a las 19:00 horas desde las inmediaciones del Social Antzokia y, entre gritos contra las agresiones sexistas, ha discurrido durante una media hora por el centro de este municipio hasta llegar a la carpa Solobarria.

Manifestación en Basauri contra las agresiones sexuales. Foto: EFE

El alcalde, Andoni Busquet, y representantes de los distintos grupos municipales han secundado una marcha, que ha sido convocada por el Ayuntamiento, con el apoyo de las agrupaciones de mujeres que integran el Consejo de Igualdad y la comisión de fiestas Herriko Taldeak.

Al término de la comitiva, dos representantes del Consejo de Igualdad y Herriko Taldeak han leído un texto de condena en el que han enviado un claro mensaje a los agresores: "No sois bienvenidos y no vamos a tolerar violencia machista en nuestro pueblo". También han querido reivindicar que las mujeres "queremos andar tranquilas, la calle también es nuestra, que no quede ninguna agresión sin respuesta, y si ocurre, recordad que estamos con vosotras, que os creemos y que os vamos a apoyar".

De igual forma, han recordado que sigue en marcha un protocolo contra las agresiones sexistas en fiestas de Basauri, que permite que las cuadrillas participen de forma activa en la lucha contra esta lacra.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.

