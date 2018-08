Sociedad

Un hombre amenaza con quemarse a lo bonzo en un cajero de Barakaldo

07/10/2010

Ha pasado semanas durmiendo en un coche y ahora está en un cajero en el centro, frente al ayuntamiento, al que reclama ayudas sociales, pero este las rechaza porque no es vecino del municipio.

Un hombre ha amenazado con quemarse a lo bonzo en un cajero de Barakaldo ante lo desesperado de su situación, ha informado Radio Euskadi . Según las fuentes, no tiene donde vivir, ni apenas cómo llegar a final de mes.

El hombre de 52 años tiene un hijo de 18 que vive actualmente en casa de unos amigos. Ha pasado las últimas semanas durmiendo en un coche y ahora está en un cajero en el centro de Barakaldo, frente al ayuntamiento, al que reclama ayudas sociales, para llamar la atención sobre lo desesperado de su situación.

Sin empleo, con la ayuda de 420 euros no llega a fin de mes. Pese a haber residido en Barakaldo, Portugalete y Sestao, tras una temporada trabajando en Cataluña, actualmente no está empadronado en ninguno de estos municipios vizcaínos. Dice que no puede más y que, por eso, ha perdido la paciencia y ha amenazado con prenderse fuego.

La Policía Municipal ha tratado de tranquilizarle y por el momento ha evitado que cumpla su amenaza. Desde el Ayuntamiento de Barakaldo explican que los servicios sociales se han ofrecido a asesorarle, pero que no pueden ir más allá porque no es vecino del municipio.