Condenado a 10 años por abusar de la hija de su pareja en Gipuzkoa

AGENCIAS | REDACCIÓN

20/11/2017

Además, la Audiencia de Gipuzkoa le ha condenado a compensar con 15.000 euros a la víctima. Los abusos ocurrieron en 2015, cuando la menor tenía 14 años.

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a diez años y un día de prisión a un hombre por abusar sexualmente de manera continuada de la hija de su pareja, una adolescente que cuando ocurrieron los hechos, en el año 2015, tenía 14 años, han informado a EFE fuentes del caso.

Según estas fuentes, el procesado ha sido encontrado culpable de un delito continuado de abusos sexuales con la agravante de haberlos cometido sobre una menor por el que, además de la pena de cárcel, le condena a compensar con 15.000 euros a su víctima por los daños sufridos.

Durante la vista por estos hechos, que tuvo lugar el pasado 9 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia, el acusado sólo respondió a las preguntas de su abogada, mientras que la menor y su madre declararon a puerta cerrada, para preservar su intimidad.

Según defendió entonces la Fiscalía, los abusos ocurrieron en distintos momentos de 2015, período durante el que el hombre, aprovechando que en ocasiones se quedaba a dormir en la vivienda de su pareja sentimental, practicó distintos tocamientos en los pechos y órganos sexuales de la menor, entre otros abusos. Durante su informe ante el tribunal, la representante del Ministerio Público recordó que el día en que se produjeron los abusos de mayor entidad, según el testimonio de la perjudicada, ésta se hizo la dormida porque no supo cómo reaccionar y recalcó que, aunque no se produjo violencia en estos hechos, la pasividad de la menor no puede ser interpretada como un consentimiento.

Durante el juicio, el acusado alegó, a preguntas de su abogada, que en ocasiones daba masajes en los pies a la menor por petición de ella, al tiempo que rechazó haber realizado tocamientos internos a la menor en sus partes íntimas y aseguró que aquel día estaba afectado por el consumo de alcohol.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.