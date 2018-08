Sociedad

Pamplona

La defensa de la violación grupal retira como prueba el informe de los detectives

agencias

23/11/2017

La agente que tomó declaración a la víctima ha asegurado que la joven sabía que los acusados estaban grabando los hechos; hoy han declarado los testigos de los acusados.

El abogado del militar procesado en el juicio por la violación grupal a una joven de 18 años sanfermines, Juan Canales, ha retirado este jueves el informe sobre publicaciones de la denunciante en redes sociales elaborado por detectives privados, que fue admitido como prueba documental por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, el tribunal sentenciador del caso.

Así lo ha confirmado Carlos Bacaicoa, abogado de la acusación particular, en declaraciones a los periodistas al término de la novena sesión del juicio, que se celebra a puerta cerrada en el Palacio de Justicia de Navarra; dicha sesión, que se lleva a cabo este jueves, está dedicada a los testigos propuestos por los acusados, entre ellos los detectives privados que la investigaron.

En la causa sí se mantiene la foto de Instagram de la joven, aportada por el abogado de otros tres acusados, Agustín Martínez Becerra.

Como consecuencia de ello, los detectives privados que han declarado hoy por videoconferencia ante el tribunal solo han testificado acerca de la citada fotografía y no sobre el informe.

La agente que le atendió asegura que "sabía que la grababan"

Además, la agente de la Policía Municipal que tomó declaración a la víctima, una joven madrileña, ha asegurado este jueves que la chica sabía que los acusados estaban grabando los hechos.

El hecho de que la víctima supiera que la estaban grabando no aparecía en el sumario del caso y ha sido confirmado a los periodistas tanto por el abogado de la chica como por el letrado Jesús Pérez, defensor de uno de los cinco procesados, un guardia civil.

Según ha dicho a los periodistas este último al término de la sesión de hoy, la agente ha afirmado que "la mujer sabía que la estaban grabando" y "no lo hizo constar en la denuncia". Para el abogado, saber de la existencia de esa grabación pudo ser precisamente el motivo por el que la joven decidió presentar la denuncia.

La agente, citada para hoy como testigo de las defensas, fue la persona que le tomó declaración tras la violación. En ella, la denunciante explicó el recorrido que había hecho esa noche con los imputados, la descripción física de los mismos y la ropa que llevaban, lo que propició su identificación y detención en pocas horas.

El Ministerio Fiscal mantiene las peticiones de penas

El Ministerio fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares mantienen sus peticiones de prisión para los acusados, a la espera tan solo de que la próximas semanas las partes presenten sus conclusiones.

Por su parte, la defensa de uno de los acusados ha reclamado la nulidad del juicio por vulneración de derechos fundamentales. Las otras defensas piden la absolución de los acusados.

Está previsto que el Ministerio Fiscal solicite tras su informe de conclusiones el próximo lunes un total de 22 años y diez meses de prisión, la acusación particular reclamará 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad foral de Navarra pedirán 25 años y nueve meses de prisión.

Declaran los testigos de los acusados

La novena sesión del juicio en la Audiencia de Navarra a los acusados de la violación grupal ha estado dedicada hoy a los testigos propuestos por los acusados, entre ellos los detectives privados que la investigaron.

El miércoles, los cinco imputados volvieron a declarar que las relaciones sexuales fueron consentidas, aunque no aclararon cómo dio la mujer su consentimiento, y uno de ellos reconoció que no dio el consentimiento de palabra. La acusación particular dijo que "mienten como bellacos" ya que su versión queda "absolutamente desdicha por los vídeos" que los propios imputados grabaron.

Para hoy, a partir de las 10:00 horas, el tribunal había citado a petición de las defensas a un chico al que la joven madrileña llamó por teléfono cuando ya estaba con los acusados, minutos antes de que ocurrieran los hechos denunciados. También estaban citados, entre otros, una policía municipal que tomó declaración a la joven y los detectives privados que han investigado a la denunciante.

Las defensas han renunciado a la declaración de otros testigos inicialmente propuestos, entre ellos cuatro amigos de Sevilla de los procesados y una ginecóloga que atendió a la denunciante.

Uno de los acusados, ayer, a su llegada al Tribunal. Foto: EFE

Después de dos semanas de juicio a puerta cerrada por decisión del tribunal, para preservar la intimidad de la chica que denunció la agresión sexual y evitar una "indeseable e indeseada exposición" de los imputados, el próximo lunes, igual que el martes, se permitirá la entrada de público y prensa en la sala, aunque ésta solo podrá llevar papel y bolígrafo.

Serán las dos últimas sesiones dedicadas a la presentación de conclusiones, el día 27, las acusaciones, y, el 28, las defensas.

A partir de esa jornada el tribunal no tiene un tiempo limitado para dictar sentencia pero sí que tienen prioridad los casos como este con presos preventivos.

Arrestados horas después de que la joven madrileña denunciara haber sido violada, los cinco se enfrentan a peticiones de cárcel que van de los 22 años y 10 meses de la Fiscalía, a los 25 años y 9 meses de la acusación popular ejercida por el Gobierno de Navarra.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.