27 y 28 de noviembre

Bilbao acoge el IX Congreso Internacional de Ciberperiodismo

27/11/2017

Organizado por el departamento de Periodismo de la Universidad del País Vasco, el Bizkaia Aretoa de Bilbao será sede de charlas y debates sobre el ciberperiodismo.

El departamento de Periodismo de la Universidad del País Vasco (UPV) ha organizado una nueva edición del Congreso Internacional de Ciberperiodismo este lunes y martes en el Bizkaia Aretoa de Bilbao.

Lunes, 27 de noviembre

9:30 Apertura del congreso:

Patxi Juaristi, Vicerrector del Campus de Bizkaia UPV-EHU

Simón Peña, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Koldo Meso, Director del Dpto. Periodismo II y Responsable del Congreso

10:00 Prof. Steve Paulussen (University of Antwerpen, Belgium)

How social media enable and limit participatory news practices

11:15 Prof. Laura Ahva (University of Tampere, Finland)

Examining participatory journalism through practice theory: The case of multilingual and volunteer-based online magazines

12:00 Prof. Amanda Brouwers (University of Groningen, Netherlands)

Entrepreneurial journalist, audiences and academics together

12:45 Prof. Denis Renó (Universidad Estadual Paulista, Brazil)

La imagen como protagonista del ciberperiodismo en formato largo en el nuevo ecosistema mediático.

15:30 Mesa redonda: Innovación en los medios: los Labs

Moderadora: Prof. Terese Mendiguren

- Borja Bergareche (Innovación de Vocento)

- Alberto Fernández (Lab de rtve.es)

- Alfredo Casares (Director de nuevos contenidos en el Grupo La Información)

16:30 Comunicaciones

Sala Baroja

Sala Elhuyar

Sala Arriaga

Martes, 28 de noviembre

9:00 Prof. José Alberto García Avilés (Universidad Miguel Hernández)

Qué podemos aprender de los medios más innovadores

10:00 Mesa redonda: Competitividad e Innovación en Periodismo

Moderadora: Prof. Terese Mendiguren

- Nacho Cardero (El confidencial)

- Juan Rogelio Montes (Columna cero)

- Iñigo Sáenz de Ugarte (El Diario)

- Laura Sanz (El Español)

11:45 Mesa redonda: Publikoarekin konektatu: markaren sorrera edukien eta imaginario kolektiboen zabalpenerako giltzarri gisa

Moderadora: Prof. Irati Agirreazkuenaga

- Xabi Paya (Donostia2016)

- Naroa Jauregizuria (Experta en comunicación en instituciones)

- Xabier Zabaleta (Goazen/Pausoka)