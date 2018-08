Gizartea

Azaroak 27 eta 28

Ziberkazetaritzaren Nazioarteko IX. Kongresua martxan da Bilbon

2017/11/27

Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateak antolatuta, hainbat hitzaldi eta mahai-inguru hartuko ditu Bizkaia Aretoak.

Ziberkazetaritzaren Nazioarteko IX. Kongresua antolatu du Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateak Bilbon. Hainbat hitzaldi eta eztabaida prestatu dituzte Bizkaia Aretoan astelehen eta astearterako:

Astelehena, azaroak 27:

09:30ean Irekiera:

Patxi Juaristi, EHUko Bizkaiko Campuseko Errektoreordea

Simón Peña, Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko Dekanoa

Koldo Meso, II. Gizarte eta Komunikazio Zientzien Departamentuko zuzendaria eta Kongresuko arduraduna

10:00etan, Steve Paulussen irakaslea (Anberesko Unibertsitatea, Belgika)

"How social media enable and limit participatory news practices"

11:15ean Laura Ahva irakaslea (Tampereko Unibertsitatea, Finlandia)

"Examining participatory journalism through practice theory: The case of multilingual and volunteer-based online magazines"

12:00etan Amanda Brouwers irakaslea (Groningeneko Unibertsitatea, Holanda)

"Entrepreneurial journalist, audiences and academics together"

12:45 Denis Renó (Estadual Paulista Unibertsitatea, Brasil)

"La imagen como protagonista del ciberperiodismo en formato largo en el nuevo ecosistema mediático"

15:30 Mahai-ingurua: "Innovación en los medios: los Labs"

Moderatzailea: Terese Mendiguren irakaslea

- Borja Bergareche (Vocento)

- Alberto Fernández (rtve.es)

- Alfredo Casares (La Información taldea)

16:30 Komunikazioak

Baroja Aretoa

Elhuyar Aretoa

Arriaga Aretoa

Asteartea, azaroak 28

09:00 José Alberto García Avilés irakaslea (Miguel Hernández Unibertsitatea)

"Qué podemos aprender de los medios más innovadores"

10:00 Mahai-ingurua: "Competitividad e Innovación en Periodismo"

Moderatzailea: Terese Mendiguren irakaslea

- Nacho Cardero (El confidencial)

- Juan Rogelio Montes (Columna cero)

- Iñigo Sáenz de Ugarte (El Diario)

- Laura Sanz (El Español)

11:45 Mahai-ingurua: "Publikoarekin konektatu: markaren sorrera edukien eta imaginario kolektiboen zabalpenerako giltzarri gisa"

Moderatzailea: Irati Agirreazkuenaga irakaslea

- Xabi Paya (Donostia2016)

- Naroa Jauregizuria (Komunikazio aditua)

- Xabier Zabaleta (Goazen/Pausoka)