Sociedad

JUICIO

El camionero que mató a una mujer en la N-1 culpa al alcohol y a la medicación

AGENCIAS | REDACCIÓN

27/11/2017

En el juicio que ha comenzado este lunes ha reconocido que bebió una cerveza, una botella de vino y dos chupitos de whisky.

El camionero que causó la muerte de una mujer en agosto de 2015 en la N-1, en Villabona, tras conducir en dirección contraria casi 9,5 kilómetros, ha achacado el accidente mortal a la mezcla de alcohol con medicación. Hoy, lunes, ha comenzado el juicio contra el camionero en la Audiencia de Gipuzkoa, y ha reconocido que bebió una cerveza, una botella de vino y dos chupitos de whisky y que no recuerda "nada" hasta después del accidente.

Este camionero, de nacionalidad portuguesa, ha declarado hoy en el juicio que se sigue en su contra en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa y en el que la Fiscalía reclama para él doce años y medio de cárcel por un delito de homicidio, otro de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y un tercero de conducción con manifiesto desprecio a la vida de los demás. El abogado de la familia de la fallecida, por su parte, pide quince años y medio de prisión.

El accidente mortal se produjo sobre las 22:45 horas del 3 de agosto de 2015 en Villabona. El hombre condujo en dirección contraria casi diez kilómetros, desde Alegia a Villabona. Chocó frontalmente contra un coche, y como consecuencia del accidente, falleció la conductora del turismo.

En la primera sesión del juicio, celebrada hoy en Donostia / San Sebastián, el camionero ha explicado que aquel día paró en una estación de servicio para cenar porque había concluido su jornada laboral y tomó una o dos cervezas, una botella de vino con la cena, y dos chupitos de whisky después; una cantidad de alcohol que, en su opinión, debió interactuar con las pastillas para la tensión arterial que toma.

Ha señalado que, de otra manera, no se explica por qué cogió su camión y comenzó a conducir en dirección contraria como le han contado, porque realmente su intención era no volver a conducir hasta la mañana siguiente y no recuerda "nada" hasta que, después del accidente, despertó tendido en un lugar en el que olía "a hierba" y los sanitarios le preguntaban si se encontraba bien, tras lo que finalmente despertó en el hospital.

