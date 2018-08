Sociedad

Bizkaia

Encuentran el cadáver de un joven en el puerto de Bermeo

eitb.eus

12/12/2017

Un particular ha avisado a la Ertzaintza de que había un cuerpo flotando en el agua. Al parecer, se trata de un hombre joven que no llevaba identificación.

La Ertzaintza ha rescatado este martes el cuerpo sin vida de un hombre en la zona de pantanales del puerto de Bermeo (Bizkaia).

Sobre las 11:15 de la mañana un particular ha avisado a la Ertzaintza de que había un cuerpo flotando en el agua. Al parecer, se trata de un hombre joven que no ha sido identificado todavía, puesto que no llevaba encima documentación alguna.

Una vez rescatado, se ha comprobado que el hombre había fallecido, por lo que se ha alertado a la comisión judicial, que procederá a levantar el cadáver y trasladarlo al Servicio de Patología de Bilbao. De momento se desconocen las causas del fallecimiento.