Vicomtech logra el reconocimiento 'HR Excellence in Research' de la Comisión Europea

13/12/2017

El citado reconocimiento acredita el compromiso de Vicomtech con la contratación abierta, transparente y basada en méritos de investigadores.

Vicomtech-IK4, el centro de investigación aplicada especializado en tecnologías de Computer Graphics, Visual Computing y Multimedia, ha obtenido el reconocimiento HR Excellence in Reserch que otorga la Comisión Europea. Dicho reconocimiento acredita el compromiso de Vicomtech con la contratación abierta, transparente y basada en méritos de investigadores (OTM-R: Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers).

Según ha informado Vicomtech a través de una nota, en un entorno donde predominan los sistemas de gestión avanzados "las entidades que se dedican a la investigación también requieren de métodos de gestión capaces de cuantificar y medir los resultados de los esfuerzos invertidos en cada uno de sus proyectos y actividades". Al respecto, considera que esto sólo se puede lograr posicionando en el centro del sistema a la figura del investigador.

Vicomtech ha implementado recientemente con éxito el Código de Conducta Europea y la Matriz People CMM desarrollada por la Universidad de Carnegie Mellon, que acerca la gestión de personas a la excelencia internacional. La Comisión Europea ha reconocido su labor al otorgarle el premio HR Excellence in Research.

En los últimos años Vicomtech ha desarrollado un sistema para cuantificar y gestionar la capacidad de la organización en referencia al valor de su Capital Intelectual, teniendo como marco el conocimiento de sus investigadores, así como los activos intangibles (librerías de software). Para ello, Vicomtech ha desarrollado una nueva metodología de cálculo de su Capital Intelectual, basada en metodologías de vanguardia a nivel internacional.

El centro de investigación aplicada Vicomtech trabaja en alinear las aportaciones de cada persona de la organización con la estrategia corporativa, al mismo tiempo que las personas tienen la oportunidad de desarrollar sus capacidades. El citado modelo permite detectar y potenciar las capacidades de cada investigador, guiándole, a través de su formación y resultados, por el itinerario profesional que más se adecua a su perfil. Sin embargo, el centro no pierde de vista su misión que consiste en "responder a las necesidades de Investigación Aplicada, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información de empresas e instituciones del entorno", para afrontar los nuevos retos, mejorando su competitividad en un mercado global.

Vicomtech es uno de los pocos centros que cuenta simultáneamente con los certificados ISO 9001:2015 y UNE 166002:2014. Además, obtuvo la máxima acreditación en la gestión de la I+D+i, y además, fue el primero en actualizar el certificado del Sistema de Gestión de la I+D+i de AENOR a la nueva versión de la Norma UNE 166002, publicada en 2014.

Fundado en 2001 y situado en el Parque Tecnológico de Gipuzkoa, Vicomtech desarrolla proyectos de investigación aplicada en los ámbitos de Advanced Interaction, Computer Vision, Data Analytics, Computer Graphics y Language Technologies.