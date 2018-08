Sociedad

Vitoria-Gasteiz

Cuento de Navidad en Twitter

Natxo Velez | eitb.eus

29/12/2017

El gasteiztarra Ibai Usandizaga ha emprendido a través de las redes sociales la búsqueda del dueño de un sobre con dinero que encontró en la calle General Álava después de la cena de Nochebuena.

Encontrar algo que no es tuyo y buscar a su dueño no es un milagro navideño, no es un acto heroico, pero -valga como diagnóstico de cómo estamos- llama la atención. Es lo que ha hecho el gasteiztarra Ibai Usandizaga, protagonista de este cuento de Navidad que comenzó el 24 de diciembre, después de la cena de Nochebuena.

Ajeno al ritual de la cena en familia del que la mayoría de nosotros disfrutábamos en torno a la mesa, Olentzero se afanaba entonces en preparar los regalos de Navidad que tantos aguardaban, y en ese trasiego se le debió de traspapelar un sobre con dinero (“una cantidad no enorme, pero sí importante para una persona menor de edad”) que cayó al suelo en la calle General Álava de la capital alavesa.

Ibai Usandizaga salía esa noche, sobre la una de la mañana, a la calle después de cenar, y encontró el sobre, en el que había escrito un nombre. Pensando que podía ser el regalo de Olentzero para algún niño, decidió tomarlo y emprender la búsqueda de su legítimo destinatario a través de las redes sociales, publicando mensajes en Twitter y Facebook.

Hoy, de madrugada, hacia la una, volvíamos a casa de cenar y nos hemos encontrado un sobre con dinero y el nombre de una persona tirado en el suelo en el centro de Gasteiz. Parece el regalo del Olentzero para un niño. Contactad por DM. Solicito RT para encontrar a la persona. — Ibai Usandizaga (@ibaius) 25 de diciembre de 2017

El tuit ya ha sido retuiteado más de 4100 veces y en Facebook se ha compartido el mensaje 200 veces, pero aún no se ha podido encontrar al dueño del dinero. Tres personas se han puesto en contacto con Usandizaga reclamando el sobre, pero -en todo cuento tiene que haber malvados- han resultado no ser los propietarios reales.

De momento, este cuento de Navidad, a diferencia del de Dickens, no tiene un final feliz, pero Usandizaga ha decidido esperar hasta el fin del periodo navideño para ver si aparece el dueño en cuestión.

Más allá de la literatura fantástica, el Código Civil dice que, en caso de aparecer el propietario, la persona que encontró el sobre puede ser recompensada con un 10% del valor del hallazgo y, de no aparecer en dos años, este pasará a ser el legítimo propietario.

De todas maneras, mientras aparece el dueño del dinero, quién quiere nadar en textos legales cuando se puede disfrutar de cuentos…