La violencia de género mata a 52 mujeres en el Estado, tres de ellas en Euskal Herria

IMANOL ELEZGARAI | EUSKADI IRRATIA | EITB.EUS

31/12/2017

Además, ocho niños han muerto a manos de sus padres o parejas de sus madres. El pacto de Estado firmado en julio para luchar contra esta lacra continúa sin presupuesto para ponerse en marcha.

La violencia machista ha sufrido un repunte durante este año que termina, dejando un terrible balance de 52 mujeres muertas en todo el Estado a manos de sus parejas o exparejas, tres de ellas en Euskal Herria (dos en la CAV, y la tercera en la Comunidad Foral de Navarra). A estos datos, hay que añadirle otras dos mujeres guipuzcoanas, asesinadas en Madrid y Extremadura. No han sido las únicas víctimas ya que, además, ocho niños han muerto a manos de sus padres o parejas de sus madres, y otros 27 se han quedado huérfanos de madre.

Con el objetivo de luchar contra la violencia hacia las mujeres, el pasado mes de julio se aprobó en el Congreso de los Diputados un Pacto de Estado, el cual aún no se ha puesto en marcha por falta de fondos. Para el 2018, el Gobierno español finalmente ha preparado una dotación presupuestaria de 200 millones de euros, lo cual permitirá poner a andar únicamente el 12 % de las medidas previstas.

Mientras tanto, las leyes que a día de hoy sí que están en vigor no pueden ofrecer a las víctimas la protección que necesitan. El miedo, la dependencia económica y la falta de autoestima empujan a muchas mujeres a no denunciar y, cuando finalmente lo hacen, se encuentran con que no se les proporciona las suficientes garantías. Los dos últimos asesinos, por ejemplo, estaban denunciados previamente y sobre ellos pesaba una orden de alejamiento en el momento en el que cometieron los crímenes.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.