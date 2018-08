Sociedad

Polémicas declaraciones

Berlusconi: 'Es mejor ser un apasionado de las mujeres que ser gay'

02/11/2010

El primer ministro de Italia ataca a la prensa y afirma que "siempre" ha sido así. "A veces me ocurre que miro a la cara a las chicas guapas, pero es mejor eso que ser gay", ha señalado.

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se ha defendido de la polémica suscitada por la presencia de una menor en varias de sus fiestas privadas atacando a la prensa y asegurando que "es mejor ser un apasionado de las chicas guapas que ser gay".

La semana pasada, tras salir a la luz este nuevo escándalo en torno a la menor Ruby, Berlusconi ya se había declarado "orgulloso" de su estilo de vida y había proclamado abiertamente su amor por las mujeres.

"Siempre he sido así, a veces me ocurre que miro a la cara a chicas guapas, pero es mejor ser un apasionado de las chicas guapas que ser gay", ha subrayado.

A continuación ha bromeado con el caso de la menor, en cuyo favor había intervenido. "Tengo un problemilla, tengo que acomodar a una tal Ruby en uno de estos stand", ha señalado, asegurando que lo que hizo en favor de la joven, que el lunes alcanzó la mayoría de edad, fue por "bondad".

Por último, ha arremetido contra la prensa. "Todo se resolverá en una tormenta de papel: al final veréis que saldrá a la luz que no ha sido otra cosa que un acto de solidaridad que me habría avergonzado no hacer, y sin embargo lo he hecho (porque) estoy hecho así desde siempre", ha afirmado.