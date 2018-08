Política

Berlusconi: 'Soy una persona alegre, amo la vida y a las mujeres'

29/10/2010

Berlusconi ha dicho que si necesita una "noche de relax" nadie le hará cambiar de opinión.

Tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Bruselas, Berlusconi se ha dirigido a los medios de comunicación italianos en una comparecencia que ha sido transmitida en directo por un canal de televisión.



"Nadie me podrá hacer cambiar mi estilo de vida, del que estoy orgulloso porque hago una vida terrible que llevo adelante con esfuerzos inhumanos trabajando hasta las dos y media de la madrugada. Después me voy a dormir y me levanto a las siete", ha dicho el primer ministro de Italia, y ha añadido que "si de vez en cuando necesito una noche de relax, nadie me hará cambiar de estilo de vida".

"Soy una persona alegre, amo la vida y a las mujeres", ha subrayado.



Berlusconi atraviesa un momento delicado en Italia por un nuevo escándalo de índole sexual en el que se ha visto envuelto ante la supuesta presencia de una chica de 17 años, de origen marroquí, llamada Ruby.